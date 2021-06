Puente pando no ha tenido mantenimiento: Víctor Hermosillo

El puente pando de Mexicali que se encuentra en revisión estructural, nunca se le ha dado el mantenimiento debido, comentó Víctor Hermosillo Celada, quien fue alcalde de Mexicali en el periodo que se construyó esta obra pública.

“No estoy en contra de que hagan la revisión y un dictamen, esto nos trae también que hacen las cosas, y luego nunca se les vuelve a hacer nada, no hay mantenimiento, y las cosas se tienen que mantener, porque las cosas se oxidan, se ensucian, y puede haber problemas”, declaró.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El arquitecto declaró que el Puente Pando se construyó en su administración hace más de 20 años, cuando era presidente municipal, se hizo con base a un concurso, donde se presentó el diseño y la obra.

“El que ganó la estructura hizo la parte de acero, es un puente que se probó y ha funcionado el puente, han pasado millones de carros en 20 años, si a esos carros le ponemos 1.5 personas, y multiplicamos por dos minutos que se han ahorrado, la cantidad de dinero que sale son arriba de 300 millones de pesos de ahorro, para eso son las obras públicas”, dijo.

SEGURO

Hace algunos años el arquitecto Hermosillo, mencionó que el puente sí está pando desde el principio, pero que no se iba a caer; en la actualidad sostiene que piensa que el puente es seguro.

“Yo pienso que es seguro, si yo supiera que el puente está en gran peligro, ya lo hubiera dicho, no sé qué fisuras han visto, el otro día me decían de unas, y resulta que era un cable, por eso están los inspectores”, declaró Hermosillo.

El ex alcalde y ex senador, mencionó que el Ayuntamiento de Mexicali tiene el derecho de realizar la revisión, y estas valoraciones debieron existir por rutina durante todos estos años, para dar seguridad al público.

Hermosillo aseguró que su empresa no hizo la obra, ya que eso va en contra de la Ley; quienes ganaron el concurso de la obra fue la compañía constructora DPI, y otra compañía que ya no está en Mexicali y de la cual no mencionó el nombre.

Si tuviera un buen mantenimiento, el puente podría durar hasta cien años, la inversión fue de alrededor de 30 millones de pesos con el presupuesto del Estado y el Municipio. Se deben de revisar los nodos, que esté funcionando bien, y si hay oxidación.