Prevén baja en consumo de restaurantes por apertura de garita

La apertura de la frontera con Estados Unidos podría generar una baja en afluencia a restaurantes en Mexicali, admitió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Raúl Vázquez Krauss.

Debido a que muchas personas tienen ya tiempo esperando la apertura de la frontera, anunciada para el 8 de noviembre, el empresario considera que los restaurantes tendrán una baja significativa en los comensales, aunque aún se desconoce de cuánto.

Te puede interesar: Apertura de la garita impulsará reactivación de la economía: Canacintra

“Yo creo que vamos a tener una baja sensible, vamos a ver de cuánto es, no tenemos una base de anteriormente que ha pasado” comentó “esto no lo hemos vivido, es algo nuevo, pero sabemos que si va a haber una baja, vamos a estar listos para esta contingencia que viene”

Vázquez Krauss se dijo confiado en que el trabajo que se realizó en el último año para dar a conocer la gastronomía local entre los mexicalenses ayude a mitigar las afectaciones por la apertura de la frontera.

Asimismo, señaló que ya se revisan posibles acciones para evitar mayores afectaciones para los restaurantes, como la promoción en Estados Unidos.

El empresario resaltó además que aún falta confirmar si el cruce turístico hacia los Estados Unidos se reactivará el próximo 8 de noviembre, o si ocurrirá como en meses anteriores donde unos días antes de la fecha anuncian la extensión de las restricciones.