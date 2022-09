Presentan cartelera de box Líder Promotions

MEXICALI, Baja California.- Con un total de diez combates es como se llevará a cabo la velada boxística de la promotora Líder Promotions “Choque de Orgullos” este sábado 1 de octubre, a partir de las 18:00 horas en la 16 de Septiembre, Campus Maestros Federales.



En la pelea estelar de la noche, el pugilista del Polideportivo Ramón Espericueta (10-4) se medirá ante el originario de Querétaro, Sebastián Tinoco (4-5), combate pactado a ocho asaltos en la división de los pesos súper gallos.

“La verdad va hacer una guerra, ambos nos preparamos para ganar y dejar todo arriba del ring, realizamos una preparación muy buena y trataremos de que la gente de Mexicali se lleve un buen sabor de boca de nosotros”, aportó Ramón.



En tanto, el queretano de 22 años de edad, aseguró que viene a Mexicali a salir con la mano en alto.



“Como siempre lo he dicho, no vengo hasta acá para demostrar miedo ni nada, en nuestro plan está terminar el combate por la vía rápida” aportó Tinoco.

8 ROUNDS – PESO SÚPER GALLORamón Espericueta (10-4) vs Sebastián Tinoco (4-5)6 ROUNDS – PESO LIGEROAlexander Rico (7-2) vs Iván Monroy (7-5)6 ROUNDS – PESO MOSCAAlma Meraz (9-3) vs Jessica Rangel (4-15)6 ROUNDS – PESO SÚPER GALLOKevin Betancourt (4-0) vs Ernesto García (4-2)4 ROUNDS – PESO SÚPER LIGERORuby García (Debut) vs Betsabe Rochín (0-4)4 ROUNDS – PESO PLUMAZaghid Monzón (3-2) vs Leobardo Quintana (Debut)4 ROUNDS – PESO LIGERONéstor Luna (1-1) vs Jesús Preciado (3-3)4 ROUNDS – PESO SÚPER PLUMATomas Mendoza (3-0) vs Andrés Vasconcelos (6-14)4 ROUNDS – PESO SÚPER LIGEROMichael Santos (0-3) vs Aldo Olayo (Debut)4 ROUNDS – PESO WELTERJaime Salas (Debut) vs Jorga Ayala (0-1)