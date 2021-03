Presenta Jorge Hank Rhon registro como candidato de Encuentro Solidario

Frente a simpatizantes y representantes del partido Encuentro Social el tijuanense Jorge Hank Rhon se registró ante el Instituto Estatal Electoral (Ieebc) como candidato a la gubernatura de Baja California.

El evento protocolario se llevó a cabo en las instalaciones del órgano electoral local, en donde se reunió una multitud de personas con camisetas y banderines alusivos al aspirante a gobernador del estado, además de que también se realizó una caravana en apoyo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Que hagamos una campaña muy bonita, muy alegre, pero sobre todo muy segura en cuanto a la salud" señaló Hank Rhon en su discurso.

Durante el mensaje el tijuanense llamó a respetar las medidas de sana distancia y evitar contagios durante el evento, argumentando que no quiere llevar en su conciencia algún contagio de Covid-19 entre los asistentes.

Tras el evento se realizó una atención a los medios de comunicación en un hotel ubicado en el Centro Cívico mexicalense, en donde el precandidato habló entre otros temas sobre su relación con el Partido de la Revolución Democrática (PRI), en el que militó muchos años.

"Soy priista, soy simpatizante ahora de mi partido, y como ciudadano estoy participando en el PES" declaró "hoy va Hank con todos los bajacalifornianos, a favor de todos los bajacalifornianos, sin distingo de ningún partido"

Foto: Daniel Reséndiz

En la conferencia de prensa Hank Rhon aseguró que no le interesa pelear ni con el gobernador del estado ni con representantes de otros partidos, asimismo, señaló que a la hora de invitar a candidatos ciudadanos no se hizo distinción entre simpatizantes de otros partidos.

Sobre su participación en los tres debates entre candidatos a la gubernatura que realizará el Instituto Estatal Electoral, pidió que no hubiera diferencias entre los candidatos.

"Ya no se si somos seis, o siete, u ocho candidatos, yo no se si van a invitar a todos, y a mi en lo personal se me haría de muy mal gusto que no invitaran a todos, entonces pues vamos a ver primero a quienes invitan y segundo, si se sostienen los tres debates" comentó.