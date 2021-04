Presenta Fuerza x México candidatos a presidentes municipales en BC

La tarde de este domingo se llevó a cabo el registro oficial de los candidatos del partido Fuerza x México a las presidencias municipales de Baja California, con la presencia de simpatizantes y militantes.

El evento protocolario se realizó el domingo ante los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (Ieebc), con la presencia de los cinco aspirantes a candidatos y de la secretaria del partido en el estado, Karina del Real.

Quienes buscan representar a Fuerza por México en la elección del próximo 6 de junio son Brenda Rosario Ayala Arenas por la alcaldía de Playas de Rosarito, Carmen Lidia Salazar Guerra por la de Ensenada, Paco Palani Rouvroy Rodríguez por la de Tecate, Lourdes Inzunza Medina por la de Tijuana y Francisco Javier Rivas Martínez por la de Mexicali.

"Hoy, junto con todo el equipo que conforman a la planilla de Playas de Rosarito, personas profesionistas, personas honestas, personas que darán todo por nuestro municipio, y solamente lo vamos a lograr con la fuerza de la gente" señaló la aspirante Brenda Ayala.

"Estoy convencida que este es el momento.para ensenada, para muestra falta un botón, es el tiempo de las mujeres" afirmó Carmen Salazar, quien busca la alcaldía de Ensenada "el día de hoy doy un paso al frente, con fuerza, para demostrar que las mujeres podemos hacer grandes cosas"

"Yo creo que si sumamos voluntades y entendemos que ya la vieja política ha hecho mucho daño a nuestro país, que los viejos hábitos han provocado una enorme ruptura en el sistema, vamos a caminar" resaltó Paco Palani, de Tecate.

"Me sumo a esta propuesta porque veo gran armonía porque no hay conflicto con nosotros mismos, y eso me alegra porque no hay nada que perder y mucho que ganar" aseguró la aspirante por la alcaldía de Tijuana, Lourdes Inzunza.

"Me buscaron tres partidos para ser, esta es mi tercera intención, la tercera es la vencida" afirmó Javier Rivas, que nuevamente busca la alcaldía de Mexicali, ahora en Fuerza por México.

También acudió al evento Jorge Ojeda, el candidato del partido a la gubernatura del estado, para mostrar su apoyo a sus futuros compañeros de campaña.