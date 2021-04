Preocupa falta de avance en gestiones del subsidio de verano

A cerca de dos días del 1 de mayo, todavía no se ha confirmado la firma de convenio para la aplicación del subsidio de verano a la energía eléctrica en Baja California, resaltó el activista mexicalense Sergio Tamai Quintero.

El representante del Frente Cívico Mexicalense resaltó que durante los últimos días han esperado el anuncio del Gobierno del Estado sobre la confirmación del subsidio, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que ya esté concretado.

"Esperábamos que ya estuviera, miren la fecha que es, no está el subsidio, claro que nos va a afectar, pero me dijeron a mi que es por las cuestiones electorales" señaló "a lo mejor si puede estar pasando eso, yo la verdad no he tenido contacto con el gobernador"

Debido a esta situación, comentó el entrevistado, se entregó un documento dirigido al gobernador Jaime Bonilla Valdez y al delegado único federal, Alejandro Ruiz Uribe, a quienes se solicita realizar las gestiones necesarias para que se otorgue el subsidio adicional a la tarifa 1F, que el año pasado fue de más de 420 millones de pesos.

Según indicó Tamai Quintero, sin el subsidio de la tarifa de verano el costo de consumo por kilowatt en Mexicali es de tres pesos a partir de los 201 kilowatts, cuando en el verano el cobro de tres pesos se da después de alcanzar los 2 mil kilowatts de consumo.

De esta manera, explicó, sin el subsidio que se otorga durante los meses de verano los mexicalenses podría ser de hasta 400% más.