Premio de la UABC “le cae del cielo”

MEXICALI, Baja California.- Del cielo y sin escalas es como dijo María De Los Ángeles, que le llegó el premio de los Sorteos UABC, puesto que le servirá para atender a su hermano quien recientemente sufrió un accidente en el que fue atropellado.

María apoyó con la compra de boletos del Sorteo de la UABC, esto la hizo merecedora de 50 mil pesos, tras 30 años de servicio en la Facultad de Ingeniería como docente.

Me enteré el domingo cuando se emitió la lista de ganadores, un estudiante me mandó un correo y una felicitación informándome que era ganadora de un premio de la UABC”, relató emocionada.

“Fíjate que es una bendición, porque tengo un enfermo, un hermano que lo acaban de atropellar, está en el hospital, tiene buenos síntomas y ahí estamos, en la fe de Dios por algo pasan las cosas, me lo mandaron del cielo y sin escalas”, comentó entre lagrimas.

La maestra de Desarrollo Humano, comentó que además de los 30 años de servicio, también ha colaborado en el Sorteo desde que era estudiante, pero es la primera vez que obtiene un premio de este tipo.

“Me había ganado como colaboradora una cámara fotográfica hace cinco años, pero nada de este tipo”, declaró muy contenta con su camisa alusiva a que es una “Suertuda”.

Como cimarrón, dijo que es importante apoyar el Sorteo, porque favorece al Estado y mejora las instalaciones que dan servicio a los estudiantes, además se compra equipo para que los jóvenes hagan sus prácticas de laboratorio.

En Mexicali se repartieron 18 premios del Sorteo Magno, entre ellos seis automóviles modelo 2019: Una camioneta Peugeot, tres Nissan Versa, dos Chevrolet Beat, además de diez cheques, de los cuales cuatro fueron por 100 mil pesos y seis por 50 mil pesos.

En el tercer sorteo de colaboradores en la ciudad de Mexicali, se entregaron dos cheques, uno por 300 mil pesos y otro por 150 mil pesos, todos estos premios fueron entregados a los “Suertudos” en la explanada de Rectoría.

Danitza Obeso recibió el premio de los 300 mil pesos, comentó que es maestra de la UABC en San Felipe y semestre con semestre colabora vendiendo boletos, es la primera vez que gana algo.

“El mismo día del Sorteo me hablaron, estaba muy emocionada no lo podía creer, y sí fue real, era un dinero que no mes esperaba y pienso invertirlo en mi negocio, una tiendita de regalos”, explicó.

La joven maestra invitó a la comunidad a que apoyen en el sorteo ya que ese dinero será para que los estudiantes continúen la universidad, y tal vez en algún momento beneficie a un hijo o un familiar.