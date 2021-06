Posible que pidan comprobante de vacuna anti-covid para cruzar a EU

Hay posibilidad de que la frontera de Baja California abra sus puertas a finales de julio, que las personas requieran presentar el comprobante de vacunación, y que no todos los laboratorios productores de las dosis sean válidos, sin embargo no es una certeza.

Así lo anunció el secretario de salud, Alonso Pérez Rico, al precisar que este escenario es muy factible, pero todavía no es oficial, esa será una decisión que depende de cada País.

El titular de la Secretaría de Salud, señaló que NO todas las vacunas van a ser válidas en los Países, cada nación tiene su agencia de regulación en riesgos sanitarios, que va a determinar qué vacunas son aptas para ingresar a sus países.

En México, Estados Unidos y Canadá, están esperándose que cada país regule, registre y haga público como buenas.

Se va a realizar un comité binacional para saber cómo se van a abrir las fronteras y qué grupos van a permitir ingresar.

No se ha dicho si se va a solicitar el comprobante de vacunación, lo que sí se ha dicho es que será un proceso gradual, muy ordenado, y como la gran mayoría de los países europeos van a solicitar su comprobante de vacunación.

Es una posibilidad que no se aceptan todas las vacunas que se están aplicando en México, pero pidió no adelantarse, la fecha tentativa para abrirla frontera es a finales de julio, y no es una certeza. Todas las vacunas autorizadas por la Cofepris son seguras.