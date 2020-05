Posgrado Cetys: Ejemplo de alta calidad y adaptación ante el Covid en modalidad no presencial

Mexicali, Baja California.- Hábitos y rutinas hoy son parte del pasado, la crisis sanitaria causada por el COVID-19 ha llevado a las industrias y organizaciones a replantear sus modelos de trabajo, objetivos y futuro a corto plazo. Son esas nuevas realidades las que también están obligando a los profesionistas a aprender y desarrollar nuevas habilidades.

De acuerdo con el Dr. Alberto Gárate Rivera, Vicerrector Académico del Sistema CETYS Universidad, esto ha destacado como una de las principales inquietudes de los estudiantes de nivel Posgrado, profesionistas que ya se encuentran insertados en el campo laboral y que hoy necesitan esas herramientas para responder a los nuevos retos.

“Siempre nos hemos caracterizado porque nuestra oferta educativa responde a las necesidades de la industria y esta no es la excepción, nuestros académicos están enfocados en invitar a la reflexión, continuar creando vínculos entre la comunidad estudiantil y promoviendo los elementos que nos han distinguido durante más de 50 años, pero ahora bajo la condición de las nuevas realidades”, puntualiza.

En este sentido de necesidades y acciones oportunas a causa de la contingencia, destaca las que CETYS Universidad está realizando con el único objetivo de no truncar el desarrollo académico. Se trata del Plan de Continuidad Académica, que hoy a través de la modalidad de educación no presencial permitirá concluir el ciclo escolar con éxito.

“Este plan, además de replantear nuestro trabajo en las aulas, también implicó la capacitación de más de 900 docentes en todo el estado, con una inversión de casi 700 horas de trabajo a través de 115 cursos de actualización, así como mesas de trabajo y asesorías individuales, incluyendo docentes de posgrado. Se enfatizaron las estrategias de evaluación y el uso de recursos tecnológicos, así como herramientas didácticas diversas. Asimismo, la institución reforzó el uso de recursos digitales para soportar el modelo a través de plataformas como Blackboard, videoconferencias en Zoom, y el uso de herramientas de productividad en la nube como G Suite, citando algunos ejemplos”, compartió.

Por su parte, la Dra. Mónica López Sieben, Directora del CETYS Graduate School of Business explicó que un estudiante de posgrado en la modalidad no presencial, cuenta con una experiencia flexible de alta calidad. Los alumnos, de forma virtual, perfeccionan el aprendizaje a través de dinámicas para el desarrollo de trabajo colaborativo, networking e integración profesional.

“Nuestros alumnos en los 3 campus, cuentan con profesores con alta experiencia profesional, permitiéndoles ajustar las planeaciones de los cursos para cambiar, de acuerdo a las circunstancias, a modalidad presencial, virtual síncrona o mixta, buscando maximizar las mejores competencias de los estudiantes. Además de que cuentan con recursos como la Biblioteca Digital con la disposición en línea de libros, artículos, documentos electrónicos y materiales para el aprendizaje e investigación. Finalmente, se contará con el soporte educativo para darle al alumnado la asesoría que necesite durante su modalidad presencial o no presencial” comentó López Sieben.

Actualmente, la continuidad de todos los niveles educativos de CETYS Universidad está asegurada. De forma particular, en los diez programas de Posgrado que actualmente se imparten en los tres campus, el enfoque es continuar adaptando la pedagogía de los docentes con el soporte tecnológico otorgado por la institución,con el objetivo de que las actividades de aprendizaje sigan presentes.

Por su parte, Ismael Sánchez Orozco, quien actualmente estudia un posgrado en CETYS bajo la modalidad no presencial comentó: "He estado muy contento. A pesar de la distancia, siempre me he sentido apoyado muy de cerca por todos mis maestros. Creo que su atención ha sido increíble y me ha permitido reforzar lo que hemos visto durante las clases”.

Finalmente, dijo que “las herramientas con las que hemos trabajo han sido perfectas y el desarrollo de las clases ha sido muy bien llevado por los maestros. Evidentemente, se han tenido que hacer muchas adaptaciones pero nunca he sentido que mi aprendizaje se haya truncado o haya quedado incompleto”.