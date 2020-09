Pizzería emite posicionamiento sobre joven amputado

La empresa Pizza Exprés emitió un comunicado en relación al caso de Jorge Arturo, en el que señalan que, de acuerdo al reporte de tránsito, el joven motociclista fue señalado como responsable del choque “al no respetar un alto de disco”.

En su comunicado hace hincapié en que “era él, el que conducía la motocicleta en la que se accidento (sic), y que no llevaba acompañantes, situación que, aunque lamentable NO se ha comentado, y que se omite en aras de hacernos ver como culpables del accidente”.

También confirman que el automovilista involucrado exigió el pago de los daños y que ellos también tuvieron que “da cuenta a las autoridades correspondientes” para “fines fiscales y administrativos”.

En el comunicado aseguran que “la motocicleta en la que se impactó, propiedad de la negociación, sufrió daños totales, y legalmente se tiene que proceder de esta manera, NO pretendemos que nos cubra el valor de la motocicleta, pero estamos obligados “legalmente” a documentar el percance para fines fiscales y administrativos”.

Aunque no precisa la información, la empresa asegura que no es cierto que no lo dieron de alta en el IMSS mientras estuvo trabajando con ellos y que tampoco “la semana pasada” lo dieron de baja.

También aseguran que la mención que se hace del representante legal de la empresa, Luis Flores Solís a través de usuarios de redes sociales, “es tendenciosa y lo único que busca es desprestigiar al Sr. Luis Flores y a personas ajenas a este hecho” y explican que ya no era funcionario al momento del accidente.

“Por último, la negociación lamenta mucho lo sucedido a Jorge Arturo, esperamos que se recupere totalmente del accidente, sentimos mucho que haya decidido referirse de nosotros de esta manera en los medios mencionados, poniendo en riesgo la negociación, y la integridad física del Sr. Luis Flores Solís, y la de su familia (sic)”, concluyen.