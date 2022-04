Piden habitantes de la Carranza destitución del delegado

Desde las 5:00 de la mañana de este martes, un grupo de habitantes del Venustiano Carranza tomaron las instalaciones de la delegación para exigir la destitución de su delegado, Federico Luna.

Con pancartas y cadenas, ciudadanos exigieron la destitución del delegado en “sólo cinco días hábiles”, bajo la advertencia de que de no ser escuchados cerrarán la delegación municipal de forma indefinida.

Sobre esta petición la alcaldesa Norma Bustamante Martínez admitió conocer el caso, y aseguró que buscará acudir a la Delegación Carranza entre este martes o miércoles para revisar las exigencias.

“Como siempre sucede hay personas que no están conformes, pero yo no puedo tomar ninguna decisión sin conocer perfectamente cuales son los motivos por los que no quieren a ese delegado” comentó.