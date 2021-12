Piden a mexicalenses no tronar cohetes en fin de año

Autoridades municipales hicieron el llamado a los mexicalenses a evitar el uso de pirotecnia durante la celebración de Fin de Año, con intención de evitar lesiones y un alza en la contaminación como se ha visto en años anteriores.

Manuel Zamora Moreno, director de Protección al Ambiente de Mexicali, señaló que la llegada de lluvias en días previos al 25 de diciembre permitió una mejora en la calidad del aire el día de Navidad.

A pesar de esto, entre el 24 y 25 de diciembre se implementaron cerca de 31 multas por parte de la Policía Municipal, la mayoría derivadas del uso de pirotecnia y fogatas, además de que se realizó el decomiso de varios kilos de fuegos artificiales.

“Esperamos que también la ciudadanía haga conciencia, que cambie sus formas de diversión” comentó “normalmente en estas épocas se nos llenan los hospitales de cuestiones respiratorias o algún daño en su persona por alguna detonación mal hecha”

También la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, se unió al llamado al solicitar a los ciudadanos evitar el uso de pirotecnia.

“Hay otras formas de divertirse no tronando cohetes” argumentó “habrá otros países del mundo que no tengan este problema, no lo sé, pero en Mexicali ya no es viable, no puede ser”

Según explicó Zamora Moreno, durante la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero de 2022 se duplicarán los esfuerzos de seguridad, con más revisiones y un número mayor de patrullas vigilando el municipio.