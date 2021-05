Persiste mal manejo en el desecho de televisores y monitores análogos

Debido a lo costoso de su transporte y manipulación, en Mexicali persiste el mal manejo de artículos electrónicos como monitores y televisores análogos, aseguró la directora de Fundación Hélice Carmen Muñoz Guzmán.

Señaló que a pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de los años, no existe un proceso de disposición ni responsabilidad por parte de los gobiernos estatal o federal, a quienes les compete el tema de los desechos electrónicos.

El problema con los monitores y televisores análogos, indicó la entrevistada, es que su disposición final no es tan sencilla como ocurre con otros desechos electrónicos como teclados o “mouse”, sino que contienen algunos componentes que requieren de mayor cuidado.

“Los monitores y televisores análogos tienen el tema del vidrio plomado y el tubo de rayo catódico, que aquí incluso en Mexicali contradictoriamente tenemos una de las principales empresas que trabajan esos residuos” comentó “sin embargo, el traslado y manipulación es costoso”.

Puntualizó que este tipo de residuos se han convertido en un flujo importante en la ciudad, y que para poder aprovechar estos recursos de forma responsable los ciudadanos se ven obligados a pagar un costo de disposición de alrededor de cinco dólares por equipo.

Debido a esto y a la falta de un programa de subsidio, señaló Muñoz Guzmán, muchos de estos desechos terminan tirados en lotes baldíos, en la basura común o en chatarreras, lo cual puede convertirse en un peligro para la ciudad.

“Hay un mal manejo, y justamente es porque cuesta disponerlo, y aquí la invitación sería para la ciudadanía a comenzar a revisar y hacer una meditación en el sentido de que tanto impacto estamos generando a la ciudad” dijo.

Al igual que este tipo de monitores análogos, explicó la directora de Fundación Hélice, las pantallas modernas también requieren un traslado distinto y más costoso.

En lo que corresponde a otro tipo de desechos electrónicos existen actualmente tres espacios públicos a donde los mexicalenses pueden acudir a depositarlos de forma gratuita, los cuales son enviados a una empresa que se encarga de aprovechar su máxima capacidad antes de desecharlos finalmente.

¿Dónde puedo tirar mi basura electrónica?

-Sol del Niño, sábados y domingos de 11:30 am a 6:00 pm

-Calzada Cetys, a un costado del SAT, martes a domingo de 9:00 am a 4:00 pm

-Fundación Hélice de 8:00 am a 5:00 pm

Nota: En estos puntos no es posible depositar televisores o monitores análogos, debido a lo delicado de su manejo.