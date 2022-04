Permiten a clientes entrar sin cubrebocas

Después del comunicado de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, sobre el uso opcional del cubrebocas en lugares cerrados o abiertos, algunos negocios permiten el acceso de clientes sin que porten el cubrebocas.

Foto: Yajanny Jove

"El día lunes una clienta me regañó porque le comenté que aún debía entrar con cubrebocas, me dijo que si no había escuchado lo que la Gobernadora dijo, después de eso ya dejamos entrar a los clientes sin cubrebocas aunque yo todavía lo sigo usando", expresó Alejandra Lara, trabajadora de Tortillería Lara.



"Bueno, tal como lo dijo la Gobernadora, tenemos que respetar esa decisión, la persona que llegue sin cubrebocas se le va aceptar", dijo Fernando Guzmán, administrador de Rincón Azteca

Algunos administrativos portan el cubrebocas por seguridad personal, pese a los bajos contagios del virus, de este modo prefieren mantener sus precauciones. También por costumbre lo portan, pues fueron dos años consecutivos donde se convirtió en un accesorio indispensable.



"Poco a poco tenemos que volver a esa normalidad que mirábamos muy lejos, dejar el cubrebocas, olvidar el gel y todo lo que ha pasado", mencionó Fernando Guzmán.

"Sigo portando mi cubrebocas dentro de las instalaciones, por seguridad personal y familiar, si puede observar los clientes siguen usando cubrebocas, uno de cien, no lo trae", dijo el administrador de un mercado, no quiso brindar nombres por seguridad.Consideran que la decisión que tomó la Gobernadora al dar dicho informe fue precipitado, después del regreso de vacaciones de Semana Santa consideran que es mejor cuidarse unas semanas más.