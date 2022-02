Penélope necesita ayuda para obtener su trasplante corazón

“Si yo pudiera le daría mi corazón pero no puedo”, rompió en llanto la madre de la pequeña Penélope, acongojada por la búsqueda del recurso millonario y un hospital que pueda hacerle el trasplante de corazón que urge para su hija.

Alika Penélope Placencia Aguilar, solo tiene seis años, pero su corazón es del tamaño del de una niña de diez, eso aprisiona uno de sus pulmones, y poco a poco, ha ido provocando malestares que de no detenerlos, ponen en riesgo su vida.

Su madre, Yuliana Alejandra Aguilar Vizcarra, además de sortear las dificultades médicas y económicas, trata de amortiguar la dureza de los golpes de la vida, creando una atmósfera de inocencia y alegría para su hija que sueña con poder salir a jugar, como cualquier otro niño.

Penélope nació con un defecto en su corazón tras una cesárea de emergencia, a su madre le informaron que la salud de su hija no era la mejor, pues también padecía lupus, y tuvieron que intubarla, relató Yuliana Aguilar.

“Mi hija tuvo un paro cardiaco a los dos días de nacida, la intubaron, yo estaba hospitalizada, me dijeron que nació con lupus neonatal, es una enfermedad degenerativa que afecta el sistema inmunológico, y a ella lamentablemente le afectó su corazoncito”, explicó.

El corazón de Penélope solo trabajaba al 15% de la capacidad normal, por lo que debieron ponerle un marcapasos, desde entonces vinieron múltiples hospitalizaciones, porque su salud es delicada, y también la diagnosticaron miocardiopatía dilatada.

Desde hace tres años, la doctora que la atiende en la Clínica 31 del IMSS, le informó que requiere el trasplante de corazón, no obstante, en dicha dependencia no hay posibilidades porque no cuentan con el equipo, ni los especialistas, recordó Yuliana Aguilar.

El protocolo de trasplante se inició en el IMSS de Guadalajara a petición de Yuliana, con el fin de ir avanzando en los estudios de la menor, y con la esperanza de que la institución pudiera realizarlo, sin embargo, en diciembre del 2021, descartaron definitivamente la solicitud.

“Ella ya presentó hipotiroidismo, y poco a poco va a empezar a tener complicaciones, yo estaba tranquila porque mi hija había estado estable, desde hace un mes, ha tenido crisis porque no puede respirar muy bien, me preocupé, y no le han mandado a hacer estudios, no le han dado la importancia”, compartió.

MILLONES

A partir de la negativa en el IMSS, Yuliana buscó opciones en hospitales privados, los expertos le aconsejaron que buscará en otras naciones, porque en México es escasa la cultura de donación de órganos; el trasplante de corazón cuesta 1 millón de dólares en Estados Unidos.

“La esperanza me han dicho que está en Estados Unidos, hable a un hospital, me dicen que el trasplante tiene un costo de 1 millón de dólares, más los honorarios de los doctores, equipos, es mucho dinero, nadie cuenta con 10 millones en la bolsa para poder pagar”, explicó con la voz quebrada.

“Si yo pudiera darle mi corazón, se lo diera, pero no puedo”, rompió en llanto Yuliana llevándose las manos a su rostro, apenada por la impotencia que la quebró durante su declaración.

CÓMO AYUDAR

En Facebook hay una página para ayudar a la pequeña llamada “Por un corazón para Penelope”, en donde su mamá pública las actividades como rifas para recaudar fondos, así como el seguimiento médico.

Yuliana recalcó que es de gran ayuda que compartan el caso de su hija, con el objetivo de llegar a algún hospital, o persona que las ayude a solventar los gastos para lograr el trasplante de corazón.

La cuenta para ayudar a Penelope es el 5204 1657 6117 8494 del Banco Banamex, no se pueden hacer los depósitos desde Oxxo, deben ser transferencias desde la aplicación bancaria, o desde las empresas como Soriana, Ley, o Seven Eleven.