Pelean sobre ruedas para no llegar a un nuevo cierre

Aún no hay orden de parar o cerrar definitivamente los sobre ruedas en Mexicali, confirmó el representante de la Unión de Comerciantes de Mercados Sobre Ruedas Independientes, José Luis Hernández.

Si bien autoridades estatales han señalado a los sobre ruedas en Mexicali como un foco de contagios de la Covid-19, de momento todavía no se plantea la posibilidad de un nuevo cierre total, sino que se enfocarán en suspender a aquellos comerciantes que no cumplan con las medidas sanitarias de la Secretaría de Salud.

"Van a hacerlo con las personas primero que no cumplen con la normatividad, y ya si son una cantidad muy fuerte en un mercado sobreruedas entonces pararían el mercado sobreruedas" comentó el entrevistado.

El resto de los comerciantes, explicó, deberán continuar con las medidas de prevención como el uso de cubrebocas obligatorio para comerciantes y clientes, la sana distancia y el uso de gel antibacterial.

Asimismo, Hernández confirmó que en caso de que Baja California regrese al color rojo del semáforo Covid-19 es posible que se vuelva a llamar a un cierre total de la actividad.

"No queremos llegar a estar en rojo y entonces vernos en la necesidad de tener que parar otra vez definitivamente" señaló "estamos a tiempo, estamos todavía en naranja y queremos hacer eso; que no lleguemos a rojo para que no nos tengan que parar"

Para el entrevistado un segundo cierre total, como el que se vivió en marzo y duró al menos cuatro meses, sería catastrófico para el comercio ambulante de Mexicali, pues incluso ahora hay muchas personas que no han podido volver a sus actividades.

Una parte de esto se debe al cierre de la frontera con Estados Unidos, pues muchos de los comerciantes traen sus productos de ese país y debido al cierre no han podido traer más mercancía, mientras que hay otros comerciantes que no cuentan con recurso para invertir tras cuatro meses sin actividad.

"Ya volver a llegar ahí [al cierre] pues sería algo catastrófico se puede decir, porque automáticamente mucha gente ya no va a poder regresar, porque no va a tener con qué invertir" admitió "yo creo que más de la mitad del sobreruedas no regresaría a trabajar ya"

Aunque la mayoría de los sobre ruedas ya están funcionando nuevamente con medidas de restricción todavía hay dos días (lunes y jueves) que no se han reactivado, por lo que hay gente que cuenta con permiso para vender estos días y no ha podido recuperarse.

El entrevistado hizo un llamado a la población a acudir a los mercados sobre ruedas para poder continuar la reactivación de los negocios, pero siempre utilizando cubrebocas y respetando las medidas de sanidad obligatorias, para que no se llegue a la sanción o al cierre.