Impulsora del talento, la inventiva y la creatividad de los jóvenes a los que guía en su formación profesional, en aulas tanto físicas como virtuales, la Dra. Verónica Rojas Medizabal es ejemplo de tenacidad, vocación por la enseñanza y pasión por la ciencia y la tecnología.

Su talento, descubierto desde la infancia, la ha colocado en una posición de gran valor, pero también de una enorme responsabilidad: Contribuir en la formación de los futuros ingenieros e ingenieras de México.

“Desde niña tenía facilidad para los números y me gustaba reparar equipos electrónicos, me siento cómoda investigando y aprendiendo cosas nuevas, siempre me ha gustado aprender. No puedo identificar un hito específico que hizo que descubriera mi pasión por la ciencia y la tecnología, es un camino completo, cada día descubro que la investigación es lo mío”, recordó la profesora.