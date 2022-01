Pasan hasta tres días de intentos para prueba o incapacidad Covid

La tercera es la vencida, el dicho aplica para la señora Martina León, quien estaba en la fila de las pruebas de Covid-19 de la Clínica 31 del IMSS, para tratar de tramitar su incapacidad por dicha enfermedad, en un tercer intento consecutivo.

Por otra parte, en el Centro de Salud de la colonia Industrial, también había personas que desde un día antes hicieron fila para hacerse la prueba sin éxito alguno, teniendo que ausentarse en sus sitios de trabajo en varias ocasiones, sumando más estrés a sus vidas.

Derechohabientes expresaron su molestia ante la logística de la Clínica 31 del IMSS, ya que la fila estaba conformada por personas sospechosas de Covid-19 que buscaban hacerse la prueba, y por personas positivas que acudieron para tramitar su incapacidad.

Foto: Javier Gallegos

“Yo soy positivo, solo vengo para que me den la incapacidad, pero igual tengo que hacer la fila como si viniera a hacer la prueba, la fila es la misma, ayer llegué a las 9:00 y me fui a las 11:00 porque no se movía nada”, mencionó Martina León.

“Tengo como tres días viniendo y no más no he podido, creo que a las 12:00 deja de atender el turno de la mañana, ayer me fui porque me empezó a doler la cabeza, espero que hoy sí me atiendan, ya casi llego adentro”, declaró León.

“Si ya traemos un resultado, se debieran hacer dos filas, para agilizarlo, porque somos muchos los positivos, lo mejor sería que se hiciera otra fila”, abundó.

Jorge Luis Flores, se encontraba en el Centro de Salud de la colonia Industrial, un día antes acudió a las 8:30 horas y ya se habían acabado los 65 turnos para las pruebas, el decidió esperar para ver si alguien se retiraba y le cedía su lugar.

“Me cedieron un lugar, pero la persona de aquí me dijo que hasta la una tomaban la muestra, porque tenía que desinfectar y ya no iba a alcanzar, así que me dijo que viniera al día siguiente”, declaró el señor Flores.

Foto: Javier Gallegos

“Me vine desde temprano para ser el primero y retirarme temprano, yo trabajo en el Issste y me dijeron que debía venir acá, mi preocupación era que si no me atendían, cómo le hago para justificar el día de ayer”, comentó Luis Flores.

“Ayer vine a preguntar para la incapacidad pero era imposible, hoy vine más temprano, la espera es larguísima, son cuatro horas hasta ahorita, desafortunadamente tenemos que esperarnos”, opinó Gabriela Osuna, mientras esperaba afuera del IMSS.