Pagarán ‘adeudo histórico’ con las comunidades indígenas en BC

Buscarán pagar adeudo histórico con las comunidades indígenas de Baja California, dijo la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, durante la instalación de la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas de la 24 Legislatura del Estado.

La diputada presidenta comentó que su trabajo se enfocará en darles voz a todas aquellas comunidades e impulsar iniciativas acorde a la realidad y necesidades de las poblaciones indigenas.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas expresó al igual, que durante dicha comisión se podrá prever el generar condiciones para atender los problemas de marginación, pobreza, exclusión y racismo que padecen tales comunidades.

“El estar a cargo de esta comisión es para mi una oportunidad y una responsabilidad el poder representar a los pueblos indígenas, pues me toca estar aquí para poder seguir ayudando y puedan salir buenas iniciativas a favor de las comunidades. “Pues lamentablemente no se tenía la oportunidad, pero hoy por hoy en el Gobierno del Estado se está trabajando para que podamos sacar los temas adelante, pues el tema de los pueblos es un tema muy sensible para nosotros”, señaló.