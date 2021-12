Paga predial solo 50% de los cachanillas

Sólo el 50% de los predios que existen en Mexicali realizan puntualmente el pago de su impuesto predial, aseguró la presidenta municipal Norma Bustamante Martínez.

La edil informó que si bien hay un sector de mexicalenses que nunca ha dejado de pagar, este abarca únicamente a cerca del 50% de la población.

Entre este porcentaje que no paga el impuesto predial se encuentran muchas empresas o personas de buen nivel económico, algunas incluso amparadas con el apoyo de abogados, aunque también algunas de las colonias de la periferia de la ciudad.

“Tenemos gente de alto nivel económico, empresas y todo, que no pagan predial” aseguró “el aeropuerto no paga predial, y me sacan la Ley Federal, aquí y ahí, pero ahora queremos que pague sobre los negocios que tiene comerciales ahí, y ahí empieza la parte legal que es sumamente desgastante”

De acuerdo a Bustamante Martínez, se tiene conocimiento de una lista de al menos 100 personas que deben “millonadas” por concepto de predial, sin embargo algunas se encuentran en procesos legales que generan muchos problemas al Ayuntamiento.

Por otra parte, la presidenta municipal confirmó que siguen las campañas de descuentos y promociones para incentivar a la gente a pagar su impuesto predial, sobre todo a aquellos que por alguna razón tienen adeudos.