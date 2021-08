Óscar Beltrán: “Ha sido un año difícil más no imposible”

Con ganas de seguir adelante y demostrando que es cuestión de actitud, es como se encuentra el joven Óscar Beltrán, quien hace un año inició su propio car wash en el patio de su casa en la colonia Pueblo Nuevo.

Trabajando durante toda la pandemia del 2020, el joven de 24 años de edad, expuso que se ha esforzado en seguir dando un buen servicio, pues el inició puliendo autos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Expresó que gracias a su esfuerzo y el apoyo que consiguió de la gente que pudo leer su historia en LA CRÓNICA, consiguió que no solo los clientes creyeran en él, si no que pudieran aumentar.

“Ha sido un año difícil, recuerdo que esto lo empecé como una manera de seguir adelante pues ya no tenía trabajo”. “Pero después de ver que podía emprender mi propio empleo, no me quedó duda de que podía continuar con él”, comentó.

CLIENTES SATISFECHOS

El joven Óscar quien nos enseñó que ahora cuenta con servicio de aire acondicionado, expuso que sus clientes le han sido fiel, pues su trabajo ha hablado por él.

“Eran poquitos clientes en un principio y pues yo tenía que estar haciendo todo, desde lavar y aspirar y eso toma tiempo, pues si se desea hacer un buen trabajo se tiene que mostrar”.

“Así que al ver que mi trabajo era bueno, pues con el tiempo empecé a hacerlo más rápido, logrando que mis clientes me recomendaran con más personas”. “Y la verdad eso se siente muy bien, ya que a mi me gusta que si me van a ayudar que sea trayendome más trabajo”, mencionó.

GENERAR EMPLEO

El joven emprendedor el cual expresó que su trabajo le ha generado una gran satisfacción, explicó que en un corto plazo desea poder generar empleo para ayudar a otros jóvenes como él.

“Yo sé lo difícil que es conseguir empleo y que no en todos lados te lo pueden dar, así que me gustaría que próximamente yo pueda hacerlo”. “Ya que pues si somos más personas el trabajo saldrás más rápido y la gente se podrá sentir útil gracias a que están trabajando”, señaló.

NO RENDIRSE

Por último Óscar comentó, que para quienes aún no se animan a emprender, les recomendaría que no desistan y luchen por lo que desean.

“Esto de emprender es para quienes deseamos obtener cosas mejores, así que si aún no se animan, les motivo a que lo hagan”. “La satisfacción de lograr las cosas por tu cuenta siempre serán muy grandes, pues sabrás que estas haciendo bien las cosas”, expresó.