Para mí, no hay imposibles: Óscar

Con el propósito y las ganas de superarse día con día, es como Óscar Beltrán de 23 años de edad, montó un “Car Wash” en el patio de su casa para generar sus propios ingresos dentro de la pandemia.

El joven expresó que su trabajo regular es el de pulir autos, pero que al ver la difícil situación por la que se enfrentan los negocios y que la gente se queda sin empleo, decidió emprender su negocio el cual lleva poco tiempo.

“Este miércoles voy a cumplir una semana apenas de que me decidí hacerlo con lo que tenía, pues antes si lavábamos autos, pero no tenía en mente el tener ya el proyecto de manera fija”, comentó.

SIN EXCUSAS

Óscar quien mostraba parte de su procedimiento para lavar los autos, expresó que el tener un mal congénito, jamás ha sido impedimento para hacer algo, pues para él no hay imposibles.

“Todo está en la mente, y si en mi mente existe el no puedo, pues no haré nada, pero como yo omití de mi persona esa palabra, pues para mi no hay imposibles”.

“Lo que yo tengo se llama mielomeningocele hidrocefalia, es algo de nacimiento pero pues aquí estoy trabajando y echándole ganas”, señaló.

COMENTARIOS POSITIVOS

El joven Beltrán el cual también nos platicaba de sus nuevos clientes, indicó que ha recibido buenos comentarios por parte de ellos, lo cual le da confianza de su trabajo.

“Me siento agradecido al ver que me traen trabajo, pues yo no pido que me regalen dinero, porque quiero ganármelo honradamente trabajando lavando los carros”.

“Y pues se siente bien que mis primeros clientes les guste lo que hago, tanto que me han dicho que me van a traer los carros de sus demás familiares para lavarlos, y eso a mí me hace feliz”, mencionó.

NO TIRAR LA TOALLA

Óscar quien comentó que desearía tener más herramienta para agilizar el lavado de carros y así tener más trabajo, señaló que si alguien durante la pandemia, desea hacer algo que lo haga y que jamás tire la toalla.

“Yo les diría que le echen ganas, que todo se puede en esta vida, que no se rindan fácilmente, si empiezan algo que lo terminen y si lo van a dejar a medias, pues que mejor no lo hagan”.

“Y si lo hacen, que hagan las cosas bien, que se motiven, pues de esa forma podremos salir adelante todos”, indicó.