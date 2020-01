No se arrepiente

Segura de que tomó la mejor decisión es como se siente Francely Abreu, quien abandonó La Academia en el episodio del pasado domingo para estar al lado de su madre que se encuentra grave de salud.

La originaria de Yucatán tuvo una difícil semana al enterarse que su mamá sería sometida a una cirugía, por lo que se le permitió salir de la casa de La Academia para estar junto a familia.

Pero fue hasta el domingo en el concierto del reality que la alumna dejó la competencia para acompañar a su madre y su familia.

“Todos me preguntan si fue difícil, pero no, no fue difícil porque no fue una decisión tal cual, cuando yo regresé de ver a mi mamá ni siquiera vi como una opción, yo cuando la vi y regresé, yo todo el tiempo estaba pensando que quería estar con ella”, contó.

En entrevista vía telefónica para LA CRONICA compartió que aunque tuvo semanas complicadas en donde los jueces la criticaron fuertemente, esto no influyó para tomar su decisión.

“Si fueron bastante difíciles, más que nada las críticas de los jueces y por todo lo demás, pero es vivir concierto tras concierto y no puedes quedarte clavada en la mala crítica, siempre tienes que seguir”, añadió.

Por otro lado, dijo que le costó mucho trabajo acoplarse al ritmo de La Academia, pero que no demeritó su experiencia en el programa.

“Fue muy intensa, llevar un ritmo de vida nuevo era agotador porque yo no estoy acostumbrada a llevar un ritmo de vida tan rápido… me costó mucho trabajo acoplarme a lo nuevo y a lo que hay, fue una experiencia muy intensa pero viví mi sueño”, concluyó.

Francely Abreucuenta un canal de YouTube donde comparte videos de covers que ella misma graba cantando junto a su ukelele, por lo que este seguirá siendo su vía para llegar a sus seguidores.