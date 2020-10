“No lo acusé, solo pido que lo investiguen”: aclara Bonilla sobre González

MEXICALI,B.C.- El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, negó haber acusado de homicidio al ex alcalde de Tijuana, sólo pidió que lo investiguen, luego de que pereciera un comunicador que previo a su atentado lo hizo responsable.

Las declaraciones se desataron tras el posicionamiento de Arturo González Cruz el día de ayer, quien tachó a Bonilla de ser peor que “Kiko”; acusación que dijo Jaime Bonilla Valdez “sí le calienta”. “Cuando dice el ex presidente municipal, que soy peor que ‘Kiko’, no pues eso sí calienta, puede decir todo lo demás, pero eso sí calienta”, señaló.

Y luego expuso una imagen de Vega y González, argumentando que en realidad que ellos dos son grandes amigos.

El representante del Poder Ejecutivo acusó al ex alcalde de Tijuana de haberle “besado la mano” a Vega, y haber entablado negocios con ellos. “Se entiende, es su cuatazo, con el que hizo negocios, con el que jugaba golf, hay críticas que benefician, que quede claro quién es quién, y quién es amigo de quién”, mencionó.

Ayer, González Cruz también advirtió que analiza emprender acciones legales contra Bonilla, por la manera en que lo expuso en la transmisión diaria del Gobierno del Estado el pasado 8 de octubre, donde reprodujo las acusaciones del comunicador y sugirió que era el responsable.

“De mí no ha habido ninguna acusación directa, yo lo único que he pedido es que se investiguen las acusaciones que han hecho, contra él y su secretario de seguridad, porque no se había visto que una persona que advirtió que lo iban a matar y señaló, lo mataran”, aclaró.