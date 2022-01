No hay planes de llamar a nuevo confinamiento: Alcaldesa

De momento las autoridades estatales no han manifestado la intención de llamar nuevamente a confinamiento por el alza en casos positivos de Covid-19, aseguró la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante Martínez.

La edil aseguró que desde la administración municipal se están siguiendo las instrucciones derivadas de la Secretaría de Salud con el paso a semáforo naranja, y que estarán al pendiente de nuevas indicaciones.

“Hasta ahorita no nos han hecho saber eso” aseguró “esta variante Ómicron no es tan peligrosa como lo fue la primera, ahora existe una gran cantidad de vacunas, y agrego a mi llamado la necesidad no solamente de cuidarse, sino de vacunarse”

La alcaldesa de Mexicali señaló que desde el municipio se están tomando las medidas para reforzar los protocolos contra Covid-19 que ya se estaban aplicando, como la sana distancia, filtros sanitarios y el uso de cubrebocas en todo momento.

Señaló que se está trabajando con el 50% del personal y una vigilancia diaria, y si bien admitió que se han dado contagios entre trabajadores, no dio un número exacto.

“Es la responsabilidad ciudadana la que va a hacer que salgamos de esta ola de Covid, Ómicron o los que sean, la variante que sea, lo más pronto posible” indicó.

Al cierre del 16 de enero, la Secretaría de Salud de Baja California reporta 339 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 31 se identificaron en Mexicali, así como 9 mil 363 casos activos, 2 mil 523 en la capital del estado.