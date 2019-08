No deja la duela

MEXICALI, Baja California.- La actividad física lo ha acompañado durante toda su vida, sin embargo, el basquetbol ha sido el deporte que lo ha posicionado como uno de los mejores jugadores del Estado en todos los tiempos.

Se trata de Jorge Ignacio Rentería Wolff, mejor conocido como el ‘Canitas’, quien se dedicó a impartir clases de Educación Física durante 36 años y en el trayecto, formó parte de la selección de Baja California por dos décadas.

Nacido en Poza Rica, Veracruz, pero arraigado en Mexicali desde su niñez, Rentería Wolff se jubiló de su profesión pero no del deporte ‘ráfaga’, pues a sus 64 años de edad continúa impartiendo cátedra en la duela.

“Mi papá vino a Mexicali a jugar con la selección de Poza Rica y estando aquí le ofrecieron quedarse como maestro de Educación Física. Finalmente aceptó y por eso crecí como esa idea, me gustaba lo que hacía y el destino me permitió dedicarme a lo mismo”, recuerda.

“Primero estuvo en la Escuela Militar de Educación Física en la Ciudad de México, después me regresé para acá y tras disputar el campeonato nacional como jugador en el año 1978, me dieron la plaza educativa”, añade.

El famoso ‘Canitas’ es catalogado como uno de los principales elementos que cimentaron la historia de la cuna del baloncesto mexicalense, no obstante, admite que su experiencia tanto en el aula como en las canchas escolares, fue una parte importante en su vida.

“Me gustaba mucho jugar con los niños, promoverles el deporte y ayudarles a salir adelante, porque hay momentos en que llegas a conocer muchos problemas personales que tienen y te centras en apoyarlos”, confesó.

Jorge Rentería ofreció su conocimiento en primarias de gobierno como la Abelardo L. Rodríguez, Miguel Esteban Cantú, Coronel Esteban Cantú, Miguel Alemán, Cuarto Ayuntamiento y Jesús García, donde precisamente le otorgaron los permisos para seguir practicando el deporte que tanto ama.

“Estoy muy agradecido con las escuelas en las que fui profesor porque me permitían ausentarme mucho. Aunado a viajar con el selectivo bajacaliforniano, también jugué con los Soles de Mexicali en su primera etapa, así como los Cimarrones de Baja California, Coras de Tepic, Panteras de Aguascalientes y Lobos Marinos de La Paz”, comparte.

Asimismo, el escolta-tirador habla de las satisfacciones que le ha dado el basquetbol pero fuera del rectángulo de juego, como son las amistades y el reconocimiento de la gente.

“Gracias a este deporte he conocido bastantes personas que me ha apoyado y ayudado. El que la población reconozca lo que he hecho y me feliciten no tiene precio. Todavía me sigo juntando con la gente de aquellos años para jugar, convivir y espero que así sea”, dice con evidente emoción.

Finalmente, la leyenda viviente del deporte cachanilla se toma unos segundos y toca tanto el tema de su retiro, como el de su familia.

“He pensado en dejar el deporte pero todavía no ha llegado el momento, me siento bien y lo disfruto mucho. Mi familia ha sido fundamental para seguir aquí y mis padres ni que se diga, ellos me impulsaron a ser lo que soy y solo puedo agradecerles a todos”.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Jorge Ignacio Rentería Wolff

Fecha de nacimiento: 25 de julio de 1955

Lugar de nacimiento: Poza Rica, Veracruz

Años como deportista: 47 y contando

Apodo: Canitas

Deporte: Básquetbol

Posición: Escolta-tirador

Profesión: Maestro de Educación Física (jubilado)

ALGUNOS DE SUS LOGROS

•Seleccionado de Baja California por 20 años

•Seleccionado de Sonora por 2 años

•Preseleccionado nacional en 1972 y 1979

•Multicampeón nacional en la categoría Primera Fuerza

•Campeón canastero por 7 años en el campeonato estatal

•Campeón nacional en la categoría Másters.

PARA SABER

*Jorge Rentería, el ‘Canitas’, es regularmente invitado al Estado de Sonora para participar con equipos de aquellas ciudades.