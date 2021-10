Niños y adolescentes vulnerables son vacunados contra el Covid-19

Niños y adolescentes entre los doce a 17 años, que padecen algún tipo de enfermedad, fueron protegidos contra el Covid-19, durante el primer día de jornada de vacunación para este grupo vulnerable.

Los menores acudieron al Hospital General de Mexicali (HGM), acompañados de sus padres para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer, también llegaron grupos de menores del DIF bajo la vigilancia de sus cuidadores.

Valeria Aispuro, una joven de 15 años, explicó que despertó un poco más tranquila al saber que ya le iban a poner la vacuna contra el Covid-19, ya que ella padece de diabetes.

“Ya me había registrado, y me levanté temprano para alcanzar vacuna, porque no sabía si iba a haber mucha fila o algo así, así que me vine temprano, había muy poquita gente, me pasaron luego luego, como a los tres minutos no me dolió nada”, comentó Valeria.

“Ya estos más tranquila para poder convivir más con mi familia, obviamente siguiendo los cuidados, pero me siento más segura, porque todo este tiempo me resguardé en casa, solo salía a lo indispensable”, compartió la jovencia Aispuro.

Celia Gaeta, llevó a su hija de 14 años para que recibiera la vacuna, proceso que describió como ágil y adecuado, ya que tiene el síndrome de Goldenhar.

“Es satisfactorio que hayan decidido ponerle la vacuna a los niños porque son vulnerables, y ellos no saben, muchas veces no se dejan el cubrebocas e igual que todos debemos de tener cuidados”, informó la madre de familia.

“Como es una niña especial no la podía dejar sola, si tenía que ir al mercado, o algo, siempre la traía conmigo, y en pandemia pues no, la tenía que dejar sola y hacer todo a la carrera”, compartió.

La joven Sara Reina fue en compañía de su padre José Luis Reina, se describieron contentos al salir del HGM, ya que durante estos casi dos años de pandemia, habían tenido muchas restricciones.

“Ella tiene artritis reumatoide, entonces, casi dos años encerrada en la casa, clases en línea, le vino a afectar más la salud, porque es un padecimiento que el estrés lo viene a afectar más, esto lo vemos como un milagro porque la atendieron muy rápido”, dijo José Luis Reina.

“Vine emocionada porque desde julio me quería vacunar pero no podía por ser menor de edad, este tiempo fue estresante porque no podía salir de casa, y por mi padecimiento tenía que estar encerrada, al principio sí tenía temor”, explicó Sara.

La señora Verónica Angulo, acompañó a su hija Keila Guerrero a la vacunación contra el Covid-19, señaló que fue muy sencillo el protocolo para recibir la primera dosis.

“Ella tiene una cardiopatía, una cirugía de corazón abierto, fue preocupante porque ella es de alto riesgo, por ejemplo si uno iba a comer o algo, pues estaba con el pendiente, ahora me voy a sentir un poco más tranquila”, abundó.

25 de Octubre

CIERRE

Al cierre de la jornada de vacunación contra Covid-19 a menores de 12 a 17 años en el

Hospital General de Mexicali del biológico Pfizer, se contabilizaron un total 168 dosis aplicadas.

Entre las conmorbilidades que padecían se encontraban, cardiopatías, pulmonares, nefropatías, neurológicas, endocrinológicas, inmunosupresión, hematológicas y genéticas mixtas.