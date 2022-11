Narcisa y su familia viven al día y sufren de las frías noche

Narcisa es una mujer ama de casa que a pesar de la condición económica en la que se encuentran busca la manera de salir adelante en estas frías noches.

Vivir al día es una situación a la que se están enfrentando actualmente, pues los altos precios de la comida, útiles escolares y ropa los ha obligado a pensar en el momento y no en el futuro.

La vecina de la colonia Unión de Residentes vive en compañía de su esposo, sus 3 hijos y su nieta en una casa que no los cubre por completo del frío, pero el estar juntos les permite seguir adelante.

“Nosotros no andamos de que vamos a estrenar, nosotros no, nosotros lo que tengamos con eso es suficiente; ellos se conforman con lo que yo les de y con lo que yo tengo”, expresó.

Para Narcisa los tiempos son complicados, el comprar los útiles escolares de sus hijos es una necesidad pero en ocasiones se ha visto obligada a tomar decisiones difíciles, como comprar uniformes escolares o comida.

Cuenta que su esposo es el sustento de la casa pero como muchas personas en su trabajo dentro del relleno sanitario se gana para vivir pero no para hacerlo de la manera en la que ellos desearían.

Las épocas navideñas suelen ser días normales para su familia, pues en años anteriores no han logrado tener un festejo familiar debido al alto costo que esto conlleva y este 2022 no será la excepción.

“A nosotros siempre nos daban cena navideña, ya no nos dan y es que no hacíamos nada pero nos íbamos con mi hija pero no nos alcanza a veces para eso”, expresó.