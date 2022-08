Multas de hasta 35 mil pesos por venta de pirotecnia en Mexicali

Se implementarán multas a las personas que sean sorprendidas haciendo uso de fuegos artificiales en las próximas fiestas patrias, así lo informó la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante.

Las multas por detonar cohetes, petardos, pirotecnia, fuegos artificiales y similares pueden variar según sea el caso. Sin embargo, pueden ir desde la mínima que son 3, 584 pesos a 35 mil 848 pesos.

La presidenta municipal expresó que la cohetería cachanilla es quien vende los cohetes libremente ya que poseen un permiso federal. Sin embargo, se trabajará en sancionar a los que utilicen pirotecnia.

“Mexicali no está para respirar pólvora, muy bonito y todo pero no estamos ya para eso. No va a haber cohetes, absolutamente no, en las fiestas patrias no va a haber cohetes”, expresó Bustamante Martinez.