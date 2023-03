Mujeres impulsan defensa ambiental

Mediadoras, gestoras, educadoras, activistas, ambientalistas; Edith Santiago y Yuliana Dimas han destacado en su labor de conservación del medio ambiente en la región, al impulsar proyectos en el río Colorado y rescate de drenes para la mejora de la calidad del agua en Mexicali.

Con pasión y vocación, han engrandecido el papel de la mujer en las labores en campo de conservación del medio ambiente, la toma de decisiones, el involucramiento de las comunidades con las que trabajan y la materialización de los proyectos ambientales.

Desde la formación académica y la experiencia en campo, han abordado el aspecto técnico y social al acercar a las personas a la urgente necesidad de revertir el daño que le hemos causado al medio ambiente en la región; la lucha y la defensa ambiental es impulsada por mujeres.

Yuliana Dimas Granillo, coordinadora de Involucramiento Comunitario de Pronatura Noroeste, ha acumulado empoderamiento de la visión femenina en los proyectos de restauración del río Colorado, así como de la comunidad con la que ha trabajado de cerca.

No obstante, la mejor satisfacción que ha sentido en sus años como educadora ambiental, es saber que los niños con los que trabajan se quedan con ese mensaje de conservación y apreciación por el medio ambiente y el entorno que los rodea.

Ella misma, desde pequeña, fue testigo del amor de su padre por la jardinería en casa o de la pasión con la que su madre le hablaba de los animales que veían en el zoológico cercano a su casa, en su natal Hermosillo, donde estudió trabajo social en la Unison.

Desde entonces, enfocó su formación a las ciencias naturales, en la conservación, desde realizar su servicio social y prácticas en el zoológico, hasta aplicar para Pronatura Noroeste, además de la formación como trabajadora social.

Iniciar un proyecto de conservación en una zona habitada por personas implica un reto de acercamiento con la comunidad para plantearles su labor, pero sobre todo para hacer que se involucren en ellos.

“Es escucharlos, es plantear el proyecto con las comunidades, si lo ven favorable o no, generar empatía, darles información y que reconozcan la importancia del agua y de un río sano”, comentó.

Es precisamente ese su trabajo y logro al, no solamente darles a conocer el proyecto y escuchar sus necesidades, sino de empoderarlos y reivindicar su sentido de identidad con el medio ambiente que les rodea, y así lograr la sinergia para que sea conservado.

El Flujo Pulso, concretado tras años de negociaciones binacionales, fue una realidad en marzo del 2014, y esto marcó el precedente en la conservación ambiental del río Colorado, y es algo que marcó a Yuliana.

Desde su trinchera, logró informar y movilizar a la comunidad para maratónicas jornadas de limpieza en el cauce, entonces seco del río, y dejó listo el paisaje para recibir el agua que por semanas disfrutaron niños, niñas y adultos.

A través de su trabajo, pudo restablecer ese sentido de identidad perdido, ese río “imaginario” o río seco se volvió una realidad y dejó un recuerdo memorable en la generación contemporánea de la comunidad, pero el reto es mantenerlo y seguir formando a las nuevas generaciones.

A pesar de estar siempre conectada con la sensibilidad por la conservación ambiental, Yuliana dio pasos cortos antes de formar parte de una de las organizaciones más importantes de la preservación natural en México.

“Nunca me imaginé irme a vivir a San Luis Río Colorado, conocía la labor que se hacía en la conservación del río y los humedales, los proyectos que se habían trabajado, no pensé que me tocaría trabajar en ellos”, explicó.