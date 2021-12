Mujer con lesión en pierna soporta frío con solo una cobija

“No más tengo una cobija”, confesó María de Lourdes Amaro, quien ha visto agudizados los dolores de su pierna izquierda, durante las horas más heladas del invierno en Mexicali.

La señora María tiene una discapacidad en su pierna, resultado de la diabetes, por ello, baja cojeando con extremo cuidado las escaleras de a un costado del cuarto donde vive, el cual se encuentra sobre lo que alguna vez fue una casa, antes de que se incendiara.

Las vicisitudes no detienen el espíritu por salir delante de María, cada tarde extiende una mesa frente a su casa, con algunos artículos en venta, desde ropa de segunda, hasta artículos para el hogar, no obstante, en los últimos días las ventas han tenido una mala racha.

“Tengo familia, pero como si no tuviera, no me apoya, y yo me mantengo de lo que saco de la segunda, es la única forma que sé para mantenerme, no puedo agarrar ningún trabajo por la discapacidad que tengo de la pierna… y lo que me pueda echar la mano la gente”, dijo.

“Soy diabética, por cuestión de la diabetes se me ha estado desgastando el cartílago, no puedo doblar la pierna, me duele la rodilla y siempre la traigo hinchada”, mencionó la señora María de Lourdes.

A pesar de los dolores, María sale a buscar mercancía para vender, con el apoyo de una silla de ruedas, “Por eso ando con una silla, con ella me apoyo y cuando me canso me siento, descanso, y vuelvo a seguir caminando”, compartió.

El cuarto que habita María, está en un mismo terreno donde hay una casa, la cual fue incendiada el pasado 22 de septiembre por una persona que consume drogas, la cual ya fue aprehendida, relató.

NECESIDADES

La señora María expresó que sería de mucha ayuda el apoyo con ropa, zapatos, sudaderas, chamarras, y tenis, para vender en su pequeño puesto, y para ella, le gustaría recibir cobijas y comida, preferentemente enlatada.

“Sí tengo luz, pero debo 850 de luz, de tres meses, se me va acumulando, y a veces, como no saco para pagar la luz, voy como voy pudiendo abonando a la luz, y lo bueno que ayer abone poquito, y me bajó de 1 mil 100 a 850”, declaró.

“Con este frío los huesos, principalmente en las piernas, me han dolido mucho, lo poco que saco me lo gasto en naproxeno o diclofenaco para que se me calme el dolor, y sinceramente he estado batallando porque no me está saliendo la ropa, estoy batallando para sacar algo de dinero, sinceramente”, compartió.

EN DATOS

•Si desea apoyar a la señora María, puede acudir a su casa Marmoleros y Calle “J” #1803, en la colonia Libertad; o llevar su donativo a De La Patria 952, Centro Cívico, LA CRÓNICA, para apoyarla a través del Cobertón Navideño.