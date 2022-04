Muere vacacionista en dunas de Imperial

Un residente de Walnut, California, murió tras la volcadura de un vehículo tipo Can Am en las dunas de arena del condado de Imperial, este fin de Semana Santa.

La Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) informó que el percance se suscitó el pasado viernes a las 13:09 horas, en una zona remota del área desértica recreativa.

En el vehículo todo terreno viajaban Bianglang Li, de 25 años, como conductor, así como Ziyang Li, de 22 años y Ting Su, de 24 años, todos originarios de Los Ángeles.

Con ellos también viajaba un hombre de 29 años de edad, quien murió en el percance.

El reporte preliminar señala que el vehículo Can Am, modelo 2022, volcó al transitar por el borde de una duna, donde la víctima salió parcialmente expulsada al no llevar puesto el cinturón de seguridad.

El Buró de Administración de Tierra (BLM, por sus siglas en inglés) y la CHP iniciaron una averiguación tras lo ocurrido.