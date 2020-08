Muere el 80% de pacientes en estado crítico con Covid-19 en Baja California

El Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, reconoció que el 80% de los pacientes que están hospitalizados en situación crítica en las unidades de cuidados intensivos de la Secretaría de Salud mueren. Mismo porcentaje en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Prácticamente tenemos el mismo porcentaje de mortalidad. Los que requieren un ventilador ahorita, estás hablando que el 80% de los pacientes están perdiendo la batalla en todas las instituciones públicas y eso está sucediendo en todo el país” reconoció el secretario de salud.

Llegan tarde

Esto, lo atribuye el funcionario de salud a la decisión tardía de los pacientes que están infectados ya con el Covid-19

“Porque llegan los pacientes con mucho deterioro, llegan ya en insuficiencia respiratoria (sic) cuando los pacientes llegan ahorita, llegan prácticamente a que los intubemos” subrayó el funcionario de salud.

Al cuestionar a los pacientes que arriban del por qué tardan tanto en acudir ayuda médica a los hospitales de reconversión, la respuesta común es el miedo a ser intubados, agregó el galeno.

Esta semana inicia con 122 pacientes que están conectados a un ventilador de respiración mecánica asistida, de estos, según la estadística otorgada por el secretario, donde el 80% de los pacientes con Covid-19 intubados pierde la batalla. Esto quiere decir que morirán 98 según la gravedad de su condición.

Tratamiento para evitar intubación

Terapia de alto flujo de oxígeno, medicamentos para tratamientos de sostén son algunos de los recursos que los hospitales de reconversión tienen para evitar, en medida de lo posible, que los pacientes tengan que ser intubados.

“Ahorita todo el tratamiento del paciente con Covid, está enfocado a no intubarlo, ¿por qué? Por qué no están teniendo buena respuesta cuando intubamos. El 80% de los pacientes que intubamos están perdiendo la batalla.” Enfatizó el galeno.

Habrá más de 3 mil muertes

Ahora bien, con esta estadística y con las cifras presentadas este lunes, Baja California pasará las 3 mil muertes sin lugar a dudas, pues de los 122 pacientes que se encuentran intubados en los diferentes hospitales de la secretaría de Salud, IMSS y la SEDENA, 98 morirán por esta enfermedad y la condición crítica por la que pasan.

El bien morir con morfina

De estos 98 pacientes que estarían próximos a perder la vida, la Secretaría de Salud en Baja California, cambiará el uso de los medicamentos de sostén que se les aplica, por un tratamiento paliativo cuando ya no hay nada que hacer para salvar su vida.

“Cuando ya vemos que un paciente, por el pronóstico que tiene, por la edad que tiene, por los parámetros ventilatorios, por la presión que le tenemos que ejercer al ventilador, por los medicamentos inotrópicos positivos (para el corazón) que le estamos pasando, no está reaccionando y el paciente no reacciona, entonces se cambia a un tratamiento paliativo para no hacerlos sufrir” profundizó Pérez Rico.

Para estos escenarios, los departamentos de Algología (especialistas en dolor) y tanatología (especialistas en el buen morir) son los responsables de tomar el control sobre estos pacientes que están próximos a morir. Una actividad que no se tenía contemplada, pero que ya forma parte del trabajo de los hospitales de reconversión Covid-19.

“Algo que usualmente no teníamos o hacíamos es determinar qué paciente ya no es recuperable y no es que no sea recuperable porque no tengamos la forma de mantenerlo, sino que, es mantener la agonía nada más.” Precisó el Secretario de Salud.

Estos tratamientos para estos casos, son a base de morfina que es un analgésico para el dolor que se extrae del opio. Este tipo de medicamento no es difícil de mantener en abasto pues resultan ser de uso continuo hospitalario.