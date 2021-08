Mosaiqueros del norte: un espacio para la creatividad

MEXICALI, B.C.- Rodeado de sus herramientas, colores y un buen ambiente, es como trabaja el maestro Hábrika González, mejor conocido como “Khimo”, fundador del grupo “Los Mosaiqueros del norte”, desde su taller en calle cuarta.

Siendo artista visual desde ya hace varios años, comentó que como maestro mosaiquero tiene apenas 6 años y trabajando el material desde hace 12, haciendo que gracias a ello su vida tomara un rumbo distinto dentro del arte.

Señaló que desde pequeño mostró un gusto por la creatividad, pues siempre estuvo en busca de elementos que al juntarlos pudiera crear figuras, sin pensar que eso definiría parte de su futuro.

“De niño sin saberlo ya estaba haciendo mosaico, pues ya que esto es una obra pictórica que consta de trabajar distintos tipos de materiales como vidrio, piedra, así como trabajar los cerámicos”.

“Así que, gracias a ello, uno puede realizar una composición que pueda ser visual, arquitectónica, artística, y pues yo de niño lo organizaba, haciendo que ahora de adulto y ya con el conocimiento, hacemos obras de mosaico en muchos formatos”, comentó.

CAMINOS

El maestro Khimo expresó que llegar al punto de poder dar clases, fue algo que sucedió de manera fortuita, pues no creyó que su camino se trazará hacia el mundo de la enseñanza artística, acción que lo ha llenado de satisfacciones.

Explicó que ser maestro no es algo sencillo, pues sabe que en él recae una gran responsabilidad, que, gracias al tiempo y constancia en su trabajo, se ha vuelto una forma de estar vigente en el rubro artístico.

“Esto de dar clases es algo interesante, porque mi formación con el mosaico fue de manera espontánea, yo estudié la carrera de artes plásticas y pues siempre fui muy tosco para pintar”. “Entonces cuando tuve contacto con el mosaico, siendo un material más duro, siento que tuve match con él, así que empecé de manera autodidacta, haciendo pruebas con distintos materiales, buscando otras maneras de trabajarlo”.

“Esto fue de ensayo y error, y sé que por ahí tengo murales que si los veo ahora no me gustan, pero no me arrepiento de ello, me dan orgullo porque fueron parte de mi formación”. “Y que ahora gracias a toda esta enseñanza continua, tengo la oportunidad de enseñarle a personas interesadas en este mundo”, explicó.

ALUMNOS Y AMIGOS

En cuanto a su relación en clase con sus estudiantes y mientras impartía catedra, señaló que ha tenido el gusto de ver que sus alumnos han elaborado grandes creaciones, gracias a la buena camaradería que se vive dentro de su taller.

“Yo estoy muy contento de verlos crecer, ya que muchos de ellos vienen para vivir la experiencia, otros vienen con la intención de aprender bien el mosaico y otros tanto para tomarlo como una terapia”.

“Ya que el poder hacer esto tiene muchas propiedades terapéuticas, pues el acto de llenar espacios vacíos con distintas piezas causa una sensación reconfortante, sumado a la acción de fragmentar algo y así crear algo que no existía”.

“Así que cuando estoy aquí con mis alumnos, la verdad es que son ellos quienes más me han enseñado a mí, pues de ellos he aprendido muchísimo”.

“Por lo que estando aquí presentes pueden dar rienda suelta a su creatividad, siempre pensando en por qué quieren hacerlo y hacia dónde quieren llegar con esto, haciendo de este espacio un lugar idóneo para convivir y relajarse”.

GRAN MURAL

El maestro Khimo quien, junto con sus alumnos, ahora nos mostró el diseño del pintor cachanilla Omar Perea López, el cual será hecho en un gran mural sobre la calle Colón, expuso que será una muestra histórica del paso del tiempo de Mexicali y su región.

“En este monumental mural de mosaico, decidimos contar una historia desde su creación hasta la época actual, por lo que ya tenemos el boceto de lo que será un mural de 20 metros de largo y 3 metros de alto”.

“Así que se le está haciendo una invitación al público en general, a empresarios que nos apoyen para realizarlo, por lo que pronto los Mosaiqueros del norte y muchos otros artistas involucrados estaremos haciendo algo maravilloso”, expresó.