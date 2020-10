La creación artística en tiempos del Covid a discusión

¿Cómo el Covid-19 ha venido a impactar a la creación artística?, ¿cuál es la perspectiva para la creación artística ante la nueva realidad? Son algunas de las preguntas a partir de las cuales reflexionarán el escritor y dramaturgo Hugo Hiriart, la artista plástica Sofía Probert Pérez, el director de escena y director del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y el fotógrafo Carlos Von der Hayde, durante la charla "La cultura y la creación artística en tiempos del Covid-19: La creación artística en la nueva realidad".

La mesa de reflexión que se realizará el próximo miércoles 21 de octubre, a las 13 horas, a través de las redes sociales de EL UNIVERSAL, será moderada por la periodista y columnista de este diario, Adriana Malvido, quien propiciará un diálogo sobre las maneras en que los creadores y artistas se han visto afectados y han tenido que trabajar de otras maneras.

"Al igual que cualquier otro sector social, hay una serie de retos al mundo cultural y artístico con el Covid-19, y toca en esta ocasión hablar de la creación artística que es quizás el más directamente vinculado a la comunidad, a los artistas y a los creadores", asegura en entrevista el doctor Gerardo Estrada al dar cuenta de este webinario que se inscribe en una serie de diálogos organizados por el Seminario de Cultura Mexicana y Grupo Healy.

"Queremos ver en qué medida se han visto afectados por la pandemia y el confinamiento; resulta obvio que para los que trabajan en artes escénicas hay un impacto directo ante la imposibilidad de retomar sus escenarios, tal es el caso de la gente de teatro y de la música, no puede haber reuniones, no puede haber conciertos, no puede haber funciones de teatro, entonces queremos hablar de cómo se han tenido que adaptar y han tenido que trabajar de otras maneras", señala Estrada.

El promotor cultural asegura que afortunadamente existen las redes sociales y todas estas plataformas que han permitido a los creadores seguir proponiendo obras de teatro, mínimas o máximas, que son transmitidas por la red o por la televisión e incluso algunas iniciativas novedosas que han permitido que haya conciertos también virtuales.

"Hemos invitado a cuatro creadores muy importantes de México para que nos hablen de este tema, cada uno de ellos en distintas especialidades, aunque aquí en el mundo del arte no hay especialidades cerradas", afirma Gerardo Estrada de este encuentro virtual que reunirá a cinco notables exponentes del arte.