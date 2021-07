Michelle entró bien al quirófano, sin dolor, dice su madre

Que se haga justicia es lo que piden familiares de Michelle Benítez Ruelas, estudiante de medicina de 22 años de edad, quien el viernes murió durante un procedimiento quirúrgico para retirar un quiste, debido a que consideran fue una negligencia médica.

Anel Ruelas Ávila, madre de la joven, relató que su hija había decidido llevar a cabo la operación por recomendación de su médico, José Andrés Acosta, quien el 19 de julio pasado le detectó un quiste en el ovario derecho.

Fue el viernes pasado, 23 de julio, cuando se llevó a cabo la operación en un hospital privado en Mexicali, por lo que la familia se trasladó temprano desde su hogar en el ejido Mérida, con Michelle manejando todo el trayecto.

Recuerda Anel que en en ningún momento del viaje o previo a la cirugía su hija dijo sentirse mal o se quejó de algún tipo de dolor.

“Nada, nada, mi niña sonriendo, riéndose, platicando con ellos, me dijo la enfermera su niña no traía dolor, no traía nada”, comentó.