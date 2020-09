“Mi vida siempre ha sido trabajar y estoy orgulloso”: Francisco

Con una actitud optimista de la vida, el señor Francisco Triana de 77 años de edad, dedica su tiempo a vender galletas tipo “coricos” en el cruce de calle novena e islas agrarias, con el objetivo de seguir estando activo.

Señaló que vender este tipo de producto, es una actividad reciente, pues al fallecer su esposa hace más de 20 años, ha dedicado más su tiempo a buscar su independencia financiera, pues jamás le ha gustado la idea de tener un jefe.

Expuso que desde joven, trabajar ha sido una actividad que ha logrado verla reflejada en diferentes lugares, pues hubo un tiempo que fue taquero, auxiliar contable y hasta administrativo en el estado de Guerrero, por lo que vender y hacer sus propios coricos, no fue tarea difícil.

“A mí siempre me ha gustado la independencia, no me gusta trabajar para nadie, pues me gustar ser dueño de mi propio tiempo, pues así tengo tiempo para hacer lo que me guste”.

“Además soy consultor de los productos Mary Kay, por lo que también de ahí saco dinero, pues procuro estar colocando mis productos para siempre tener buen surtido”.

“Así que yo soy alguien que a pesar de estar grande, me siento fuerte todavía para hacer mis propias cosas, lo cual me motiva mucho todos los días”, expresó.

EJEMPLO FAMILIAR

El señor Triana indicó que gracias a Dios, sus hijos le pagan la renta de la casa, y que en bastantes ocasiones le han dicho que deje de trabajar para que pueda descansar, pero que él dice que no, pues quiere ser un ejemplo para sus nietos.

“Me llegan a decir, abuelito ya descansa pero les digo que no puedo, que a mi me mata estar inactivo, siento que no soy yo”.

“Por lo que si quiero algo, lo que sea, me gusta trabajar para conseguirlo y que así vean mis nietos que se deben hacer las cosas, porque estamos hablando de una manera honesta de hacer las cosas”.

“Sumado a que estoy muy agradecido con mis hijos, pues cualquier cosa que me falte en la casa me lo consiguen, no me gusta decirles que me hace falta algo, pero aún así lo hacen y se los agradezco mucho”, mencionó.

MORIR TRABAJANDO

Don Francisco, quien seguía moviéndose entre los carros para vender sus coricos, compartió que si el día de mañana, llega a morir, quiere que sea trabajando, pues trabajar ha sido su motor de toda la vida.

“Se que puede parecer extremista, pero trabajar me pone contento, y si muero aquí pues ni modo, morí haciendo lo que más me gustaba, ese es mi deseo”.