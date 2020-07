“Mi padre será siempre mi gran héroe”

“Mi papá era una persona alegre, le gustaba servir a la gente y trabajar para salvar vidas las cuales no conocía, lo cual lo convertía en todo un héroe para mí”.

Así es como lo dijo el bombero Ricardo Loza, quien sosteniendo la foto de su padre Ricardo Loza Díaz, compartió que su papá falleció a los 60 años de edad por haberse contagiado del virus Covid-19 durante el mes de mayo.

Indicó que su padre, mejor conocido por la gente de la Colonia Progreso como “el Cuity” quien sirvió como bombero durante 35 años, falleció cuando él regresaba de su temporada de vacaciones, enterándose de la fatídica noticia por un compañero.

“Mi papá falleció a la una de la mañana en el hospital, y yo me enteré hasta el otro día por un compañero, y la verdad es que yo no lo creía, en ese momento piensas que es un sueño”.

“Pero ya cuando hablé con un hermano y me confirmó lo sucedido, tuvimos que hablar con mi mamá y decirle la noticia, algo que no fue sencillo, pues hasta la fecha sentimos que él no se ha ido”.

“En ese momento le dijimos que esto del Covid-19 es real, si existe y mi papá murió a causa de ello”, mencionó.

EJEMPLO A SEGUIR

Ricardo quien dijo seguir los pasos de su padre, comentó que lo recuerda como alguien amante de su trabajo y gran compañero dentro del Heróico Cuerpo de Bomberos.

Expresó que la gente decía que “quien no conocía a el Cuity no conoce a Bomberos de Mexicali”, pues era alguien que se daba a querer y respetar dentro y fuera del campo de batalla, lo cual hizo que quisiera unirse a la familia de los traga humo.

“Yo veía que mi papá se subía a la bombera y pues yo quería acompañarlo, saber que se sentía estar con él durante la acción, por lo que me ofrecí de voluntario”.

“Así que de él aprendí a usar la herramienta, a aprender todo lo que él sabía y como podía ser un mejor bombero, porque él hacía su trabajo con amor”.

“Por lo que si era muy bonito trabajar con él y que dijeran, mira ahí está trabajando padre e hijo codo a codo, va a aprender mucho porque su papá es de la vieja escuela de bomberos”, comentó.

ABUELO AMOROSO

Ricardo señaló que en cuanto a la vida familiar, fue un padre respetable y un abuelo cariñoso, el cual gustaba de pasar tiempo con la familia.

“Sus nietos eran su alegría, le encantaba pasar tiempo con ellos y que no les faltara nada, por lo que mi papá en sus últimos momentos era un abuelo amoroso”.

“Por lo que estar con ellos era su momento feliz y de distracción y eso nos gustaba mucho porque así era mi papá, muy alegre”, mencionó.

CRUDA REALIDAD

El joven Ricardo, quien ahora nos mostraba con orgullo el casco de su padre con el número 1794, el cuál ahora porta él durante las batallas contra las llamas, expuso que saber que su padre ya no está, sigue siendo tema difícil.

“Yo visito en la semana a mi mamá y a veces digo ¿y mi papá?, y ella me dice ya sabes que anda con sus amigos, al rato llega, y pues uno se saca de onda, pues aún sentimos a mi papá muy cerca”.

“Ya que nos quedamos con la mentalidad de que está con nosotros, pues lo que pasó fue muy rápido, ni oportunidad hubo de decirle adiós”.

“Tanto así que compañeros me llamaban y decían como que el cuity se nos fue, y yo de si, se nos fue, se nos adelantó mi papá”, expresó.

ESTO ES REAL

Ricardo, mencionó que actualmente cuando hace un servicio y observa que la gente no acata las indicaciones llega a sentirse molesto, pues parece que ignoran que el Covid-19 es real.

Indicó que es triste mirar que la gente no se cuida, pues no desea que alguien pase por un momento tan doloroso como la muerte de un familiar.

“En un mes tres familiares fallecieron y la gente sigue pensando que esto no existe, porque no les ha pasado, porque ignoran que es vivir que alguien se te muera”.

“Por lo que en mi experiencia recomiendo que de verdad se cuiden, que lo que estamos viviendo no es una mentira, que el virus cobra vidas como la de mi padre”.

“Así que ya estará en la gente saber si hace caso o no, mi papá ya no está conmigo y lo recordaremos siempre, por lo que está en ustedes si desean pasar por lo mismo que yo”, señaló.