Mexicali comprará más patrullas con recurso adicional de Fortaseg

MEXICALI,B.C.- El gobierno de Mexicali podrá reforzar la seguridad de la ciudad con la adquisición de más patrullas y motocicletas, las cuales serán destinadas para las zonas de mayor incidencia delictiva, gracias a recursos adicionales obtenidos a través del buen manejo del programa Fortaseg, anunció la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La presidenta municipal explicó que el gobierno federal, a través del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, autorizó a Mexicali participar en la bolsa concursable del Fortaseg.

Puntualizó que dicha bolsa permite a los municipios seleccionados, acceder al 30 por ciento del monto total de recursos obtenidos en el último año en dicho programa.

En ese sentido, Marina del Pilar subrayó que el criterio aplicado por el gobierno federal para que los Ayuntamientos puedan alcanzar este beneficio, es que hayan tenido un manejo y aplicación adecuados, con transparencia, de los montos obtenidos en el Fortaseg.

“Esto no lo log raba Mexicali desde el año 2016, es decir, toda la administración municipal anterior no se logró, no pudimos acceder, porque no hubo un manejo correcto de los recursos. Ahora sí, en esta administración estamos aplicando el dinero federal como se debe, y eso nos permite obtener más recursos para reforzar la seguridad de la ciudad”, expresó.

En cuanto a los retos que debe afrontar el gobierno municipal para mantener la seguridad de las y los cachanillas, Marina del Pilar reconoció que a pesar de los indicadores positivos, hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en las zonas de mayor incidencia delictiva.

Por lo anterior, dijo que este recurso adicional será aplicado para la compra de más patrullas y motocicletas, las cuales serán posteriormente destinadas a las áreas del municipio que presentan mayor número de reportes al 911.

Agregó que para mantener a Mexicali como la ciudad más segura del Estado, continuará en la misma tónica de trabajo coordinado con el Ejército y los demás órdenes de gobierno, además de la correcta aplicación del dinero público, para que esto pueda redundar en mayores recursos para seguridad.