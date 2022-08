Mexicalenses destinan hasta el 25% de su salario diario en transporte público

El gasto en servicio de transporte público de una persona no debe de representar nunca más del 10% de su ingreso diario sin embargo en Mexicali las personas pueden llegar a pagar hasta 60 pesos en servicios de transporte público lo que representa el 20% y 25% de su ingreso diario.

Así lo manifestó el presidente de Coparmex Mexicali, Octavio Sandoval quien denuncia que el servicio de movilidad en la ciudad es caótico, caro y de mala calidad, a eso se le suma lo caro que es transportarse en vehículo, lo que deja sin alternativa a muchas personas.

Asegura que por este motivo los empresarios han optado por buscar otros mecanismos para transportar a sus empleados a sus casas y viceversa, pagado por la propia empresa, tal estrategia la ha llevado a cabo la industria de la exportación porque cuenta con la organización y el volumen.

Sin embargo declara que esto no es rentable para empresas más pequeñas que tienen menos de 10 empleados, no les costea contratar estos servicios por lo que las personas tienen que buscar su propia movilidad ya sea en vehículos o usando de dos a tres camiones lo que hace que la movilidad sea cara y eventualmente los desmotiva a trabajar.

‘’Son factores que se deben de mejorar con un sistema de movilidad en la ciudad, la movilidad de la ciudad se nos cayó en la pandemia, y no nos hemos recuperado, no tenemos rutas de transporte’’ expreso.

El costo de transporte en relación al salario es excesivo y a eso se agrega la falta de rutas y de camiones que ha generado pérdidas de productividad y de tiempo para las personas.

Derivado de los cambios que se hicieron con la creación del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) quien ahora se encarga de la organización de la ciudad, la logística, control y regulación y ya no SIMUTRA.

Asegura que esto le quitó la responsabilidad al Ayuntamiento del servicio de transporte y señala que hay indiferencia ante el problema por parte de las autoridades municipales y estatales.

Informó que se han llevado a cabo estudios para mejorar la infraestructura de movilidad de transporte donde la idea era implementar otro tipo de camiones como trolebús, metrobús y después avanzar con un sistema de metro, sin embargo no son concretados por qué se requiere inversión del gobierno.

Estos estudios han sido realizados por Sedem, Simutra junto con el apoyo del Consejo de desarrollo económico de Mexicali, quien es el que administraba los recursos del FIDEM el cual hizo estos estudios con dinero de los bajacalifornianos, las cuales fueron estrategias ya diseñadas y no se concretaron.

El empresario continuó reafirmando que hay una deficiencia grave de movilidad en la ciudad y que el primero que tiene que invertir es el gobierno municipal y el estado, sobre todo poniendo el foco en Tijuana donde el problema está más acentuado.

En los últimos 20 años Mexicali creció hasta los 300 mil habitantes y el sistema de transporte no creció, la movilidad se quedó como si fuéramos 700 mil y ya en ese entonces era insuficiente opino, siendo ahora 1 millón de habitantes.

‘’En los últimos tres años tuvimos una caída impresionante, ya no hay rutas, ya no hay camiones, ya no hay un servicio a la ciudadanía como se hizo en el 2013 con rutas maestras y con sus refrigeraciones’’ finalizó.