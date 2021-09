Menores amparados no tienen garantía de segunda dosis: Salud

Los menores entre los 12 a 17 años que han logrado un amparo en Baja California, no tienen la garantía de recibir la segunda dosis, reveló el subsecretario de Salud, Abraham Félix Moss.

El subsecretario comentó que este procedimiento no es necesario, porque están buscando las dosis para toda la población que le hace falta, y que por el contrario, podría entorpecer la organización en que se aplican las dosis.

Comentó que no se han aplicado más vacunas a menores entre los 12 y 17 años, porque no hay disposición de dosis del laboratorio Pfizer, las cuales, son las únicas aprobadas para este grupo de la población.

“La verdad no es necesario que nos hagan los amparos que están haciendo, todo eso es totalmente válido, pero, hemos estado haciendo las gestiones suficientes como para vacunar a personas de los 12 a 17 años”, comentó Félix Moss.

“Me pueden llegar 2 mil amparos en este momento, pero en este momento no tengo vacuna, y al no tenerla, no hay manera de solventar, no sé si me explico”, comentó el doctor Félix Moss.

Mencionó que si bien, por lo pronto no ha afectado la operatividad en la aplicación de las vacunas, en un momento dado, sí podría complicar, darle la segunda dosis a los demás, porque todavía no están garantizadas esas vacunas.

“No los vacunamos a los de primera dosis, porque todavía no les podemos garantizar una segunda dosis, porque ya vienen etiquetadas las vacunas”, comentó el funcionario de la Secretaría de Salud.

“Si hago un amparo para mi hijo, lo vacuno, pero no tengo para una segunda dosis, el efecto no es lo mismo, y lo arriesgo a una vacuna que no le garantizo antes de los 42 días”, ejemplificó.

“Lo que sucede es que si lo vacunan a los 70 días, le van a dar una falsa seguridad de protección al menor”, advirtió el galeno de la dependencia.