“Me siento libre”; celebran jóvenes

MEXICALI, B.C.- Valió la pena la espera para los miles de jóvenes entre los 18 a 39 años que por fin recibieron su vacuna contra el Covid-19, dándoles una sensación de libertad, y de esperanza por pronto volver a la Universidad.

“Se agradece el esfuerzo que hacen las autoridades por permitirnos la vacuna, entendiendo en este caso es una cuestión fronteriza, sin embargo lo veíamos muy lejos, ya se ve bastante factible que la mayoría de la gente podamos estar vacunados”, compartió Miguel Ángel Lima.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Está muy organizado, me gustaría invitar a la gente, que no se esperen, hay mucha gente que ha dicho que no se quiere vacunar, sin embargo es una buena oportunidad para que la gente aproveche”, mencionó Miguel Ángel Lima.

“Solo queda un poco entumido el brazo, y ya después se quitó como a los cinco minutos, todo estuvo muy bien organizado”, declaró Tania Muñoz mientras estaba en el área de observación después de la vacuna.

“Me siento libre, ahora sí puedo cantar ‘libre soy’, hace unos meses pudo venir mi mamá, ella está en Guadalajara, y pues no pudimos dejarla pasar a la casa, se tuvo que regresar, pero ahora las puertas están abiertas”, declaró Tania Muñoz.

“Ya hay más protección, la vida nos va a cambiar, veremos algo diferente en la humanidad, y que volvamos a la normalidad si Dios quiere, es importante que todos nos vacunemos y no tengamos miedo”, reflexionó Sor Adriana Berumen.

Frida Rodríguez, opinó que la organización fue muy buena, aunque esperaron un poco ya que ella llegó dos horas antes de que abrieran, al ingresar a la facultad le pusieron la vacuna muy rápido.

“Llegamos como a las seis de la mañana, estaba un tío esperándonos, haciendo fila desde más temprano, pero sí había gente desde las 3:00 de la mañana, esto representa que ya tenemos más seguridad, salimos con menos miedo”, platicó.