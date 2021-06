Matrimonio igualitario en BC: Derraman lágrimas de alegría por aprobación en Congreso

“¡Ya es Ley!”, con un grito desbordado en llanto de alegría, celebraron las personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual (LGBT+), al aprobarse el matrimonio igualitario en Baja California en el Congreso del Estado.

Más de 50 personas se encontraban en la entrada del Congreso del Estado de Baja California ondeando una bandera gigante del orgullo LGBT+, e imágenes alusivas a su lucha por la no discriminación.

Al escuchar que con 18 votos a favor fue aprobado el dictamen que elimina la exclusividad del matrimonio para una pareja conformada por un hombre y mujer, celebraron, se abrazaron, gritaron e incluso cantaron de felicidad.

La comunidad celebró a los diputados inicialistas, y entonaron cánticos en contra de la diputada Eva María Vázquez Hernández, quien votó y argumentó en contra de aprobar el matrimonio igualitario.

Hoy vencimos la discriminación en Baja California, los diputados están reconociéndonos como seres humanos que somos todas las personas, legislaron bajo principios constitucionales de libertad, igualdad, seguridad jurídica y la no discriminación”, mencionó Jaime Marin, activista de Tijuana.

“Esta es la puerta que se abre para las generaciones que vienen y que no tengan que estar peleando por cosas innecesarias, el Congreso ya lo ha dicho, estamos contentos y muy felices, que viva la democracia en México”, comentó Eduardo Rodríguez, secretario de la diversidad en Baja California.

“Ya es Ley, es una realidad, exigimos y existimos, y por fin es Ley, es una realidad en nuestro Estado, todos los derechos para todas las personas, así se legisla a favor de todos”, comentó Fernando Urias, quien junto a su pareja, son el primer matrimonio de dos hombres en la entidad.

“Mis representados tienen toda una vida luchando, yo estoy emocionado y me da gusto por ellos, ya se daban los matrimonios en Mexicali, Tijuana, esto viene a dar carpetazo a una historia, hace diez años por un voto no se aprobó, y ahora hubo un voto de más”, compartió el abogado José Luis Márquez Saavedra.

Altagracia Tamayo Madueño, fundadora del Comité LGBTIQ+, acudió conmovida a celebrar la decisión del Congreso, recordando que hubo personas que murieron si poder tener los beneficios de un matrimonio como la seguridad social.

“Fue mucho esfuerzo, la lucha, el convencer, estos diputados votaron por nosotros, esta lucha es para todas las familias diversas, 34 años aquí han culminado, y seguiremos peleando cosas que nos falten”, explicó Altagracia Tamayo.

Los representantes del Comité, señalaron que todavía hay pendientes, como la promulgación de una Ley de Identidad de Género, que visibilice a la comunidad trans de Baja California.

“Ya no estamos solos, no estamos en contra de ninguna religión, pero sí en contra de quienes violan nuestros derechos, estoy emocionada de lograr lo que por 34 años he luchado, muchos de mis compañeros murieron en el camino luchando”, recordó Tamayo entre lágrimas.

CAMINO LEGAL

“A partir de ahora los oficiales del registro civil tienen la obligación de atender el matrimonio entre personas del mismo sexo, se elimina un episodio de décadas de discriminación”, comentó el diputado Juan Manuel Molina.

Esta reforma constitucional debe ser aprobada por dos terceras partes de los cabildos de Baja California, ahora son seis ya que se incluye a San Quintín; tienen 30 días para manifestarse, en caso de que no lo hagan, se entiende que están de acuerdo, dijo.

En caso de que los Ayuntamientos votarán en contra de la reforma constitucional, la reforma legal estaría en vigencia, ya que fueron dos dictámenes los que se aprobaron, mencionó Molina.

“Es la reforma constitucional, pero la reforma legal ya se hizo, entonces la reforma legal puede subsistir por sí sola, si algo sucediera con la reforma constitucional (que fuera rechazada por los Ayuntamientos), la reforma legal sigue vigente”, precisó.

No hay dictamen de la Ley de Identidad de Género, y no se ha contemplado todavía votar la despenalización del aborto, declaró el diputado Molina, que serán temas que revisará la siguiente Legislación.