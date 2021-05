Marina del Pilar presenta Plan de Desarrollo para el Bienestar

EL ROSARIO, SAN QUINTÍN.- Todas las familias de Baja California, sin importar su condición social ni su lugar de residencia, podrán tener viviendas dignas que incluyan pisos de concreto, así lo puntualizó este miércoles Marina del Pilar Avila Olmeda, candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, durante la presentación de su plan “Para Vivir un Estado con Bienestar” desde El Rosario, en el Sur Profundo de San Quintín.



Marina del Pilar expuso que la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es el movimiento político que más ha impulsado el bienestar social en la historia reciente de México, lo que reviste una especial importancia en Baja California, donde se abandonó el tema durante los 30 años de gobiernos prianistas.



“No puede haber desarrollo económico sin bienestar social”, puntualizó la abanderada de MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y dio a conocer datos reveladores sobre la pobreza en el estado, como que el 16.9 por ciento de la población no tiene acceso a servicios de salud, y que el 45.2 por ciento no cuenta con seguridad social.



El plan está dividido en cinco ejes que buscan cambiar conseguir un bienestar integral en Baja California, siendo el primero el Apoyo a las Familias, que busca una salud adecuada de las niñas y los niños utilizando herramientas del Sistema Educativo Estatal y de la Secretaría de Educación, para proveer suplementos alimenticios y vitaminas para los menores edad de educación básica.



Los desayunos escolares continuarán por tener un impacto positivo en la vida de las niñas y niños, y a eso se sumará la dotación de lentes gratuitos a quienes los necesiten y no tengan recursos para adquirirlos, y programas alimentarios destinados a personas de bajos recursos. Como parte de ello, se realizarán programas de huertos familiares.



Mientras que el segundo eje está enfocado a la Protección a las Mujeres, a través de propuestas concretas como tarjetas de descuento para madres solteras o en situación vulnerable, reactivando los comercios y apoyando al mismo tiempo a las jefas del hogar, que se ampliará a nivel estatal durante la administración de Marina del Pilar.



También se crearán programas especiales de movilidad en el transporte público, habrá refugios para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia intrafamiliar, se establecerán líneas telefónicas específicas y se plantearán espacios como Puntos Naranja como espacios seguros para las mujeres en todo el estado.



El tercer eje tiene que ver con “Apoyo a Grupos Vulnerables” en donde se proponen aspectos concretos como brindar apoyos económicos a adultos mayores que cuiden a menores de edad, así como crear el primer Instituto Estatal para Personas con Discapacidad para Baja California, que tendrá la misión de garantizar una vida digna para dicho grupo poblacional.

Otro tema dentro de este eje tiene que ver con desplegar una política pública destinada a atender la, que tendrá su sede en Tijuana, y que buscará cambiar el enfoque en la atención a personas con problemas mentales, tratando de lograr una recuperación y una integración adecuada a la sociedad.El cuarto eje está orientado al “Fortalecimiento Institucional” que consiste en, entre otras cosas, restructurar los albergues infantiles para desarrollar un nuevo modelo de operación en conjunto con organismos de la sociedad civil, agilizar la adopción de niñas y niños en el estado, la creación del Centro de Atención para la Transición de las Autoridades de entre 16 y 18 años para prepararlos.Para Marina del Pilar, se creará un centro especial en Baja California para atender a menores migrantes no acompañados apegado a derechos humanos y con la coordinación entre el Poder Ejecutivo Estatal, el Congreso de Baja California y los gobiernos municipales, con la capacitación y la orientación de la UNICEF.Como último y quinto eje se incluye la Transversalización, en donde se plantean políticas públicas entre las áreas de Seguridad y Justicia, Educación, Cultura, Salud y Sustentabilidad del Campo, integrando los siguientes programas de bienestar social, lo anterior para reconstruir el tejido social, combatir las adicciones, difundir el concepto de economía social, así como llevar médicos a los hogares de las pacientes postrados, jornadas de atención de cataratas y tener una sustentabilidad que incluye a jóvenes y mujeres en las actividades agropecuarias.Finalmente, Marina del Pilar sostuvo que se velará verdaderamente por el bienestar de sus habitantes, de manera alineada a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas, que incluyen acciones transversales destinadas a combatir la marginación, la pobreza, la ausencia de oportunidades, la vulnerabilidad, la discriminación y construir una sociedad tolerante, con igualdad y justicia para todas y todos.