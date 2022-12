María tiene 82 años, pasa frío y sufre de los nervios

María del Carmen Flores tiene 82 años de edad, anteriormente se dedicaba a la costura, pero hace aproximadamente un año fue diagnosticada con fuertes cuadros de ansiedad y nervios que le han cambiado la vida.

La enfermedad mental que padece le impidió seguir trabajando debido a los fuertes ataques que a veces la aquejan incluso, menciona, muchas veces estos la llevan a marearse y a sentirse tan mal al grado de tener que permanecer en reposo.

Por si perder este ingreso fuera poco, a veces se ve obligada a tener que cubrir los gastos de su medicamento, pues hay veces que estos no están disponibles en el seguro y tiene que comprarlos en las farmacias, cuyos costos ascienden hasta los mil pesos.

María vive junto con su hija y sus dos nietas, una de 6 y otra 11 de años en un cuartito y cuida de ellas mientras su hija sale a trabajar para llevar el sustento al hogar.

Yo he estado enferma, casi me la llevo nomás adentro de la casa, ya tengo 82 años y he estado bien mala de los nervios y la ansiedad’’ expreso.

Si bien ha notado una mejoría ante sus padecimientos, ya no podrá volver a trabajar de costurera y este ingreso si le hace falta, pues ahora tienen que privarse de más cosas, sobreviviendo con lo mínimo en alimentos como arroz y frijoles.

Foto: Javier Gallegos

Ante la pregunta sobre cómo pasarían la Navidad este año, María comentó que es probable que este año lo pasen con más carencias que el pasado, pues antes de lo que ganaba cosiendo podía juntar para comprar un pavo o jamón.

Otra cosa que lamenta es no poder darles un regalo a sus nietas, al decir que a ellas les gustaban mucho las muñecas, pero este año es posible que no se les pueda dar ese gusto porque ahora viven muy apenas.

Sin poder pagar la luz.

María y su familia deben hasta 3 mil pesos de luz, esto por adeudo acumulado al no poder cubrir por completo los recibos pasados, por lo que ahora por medio de un convenio la han estado abonando para no sufrir un corte de energía.

La enfermedad no me deja, duró mucho parada y me mareo’’ expreso.

Siente más el frío que otros años.

El cuartito en el que viven no las cubre totalmente del frío, al tener pequeñas aberturas en el techo y dijo que este invierno se ha sentido más helado que otros años, requiriendo de más cobijas.

A pesar de estas adversidades, María gustosa y positiva deseo a las personas no deprimirse en esta temporada y que la pasen felices con lo que tienen y no piensen en lo que no tienen.

María vive entre las calles Circon y Opalo, número 958, en la colonia El Vidrio.

Foto: Javier Gallegos

El Cobertón Navideño es una campaña que Grupo Healy realiza cada mes de diciembre para brindar apoyo a familias que enfrentan una situación financiera difícil, especialmente a través de entregas de cobertores y frazadas para protegerse de las bajas temperaturas.

Si desea apoyar a esta familia, puede traer su donativo con el nombre de la familia a la que desea apoyar a las instalaciones de LA CRÓNICA, ubicadas en la avenida de la Patria #952, colonia Centro Cívico, también puede llamar al número 5574801