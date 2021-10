Mantienen largas filas para corregir el certificado de vacunación

Durante toda la semana se han mantenido las largas filas a las afueras de la Secretaría de Bienestar en Mexicali, donde cientos de personas esperan para realizar correcciones a su certificado de vacunación contra la Covid-19.

A pesar de que la dependencia federal ha cambiado la estrategia de atención, ahora con la emisión de turnos para que las personas vuelvan otro día, los ciudadanos aún tienen que esperar horas para recibir uno de estos turnos, muchas veces sin información.

“No nos han salido a decir nada, yo ahorita acabo de ir a preguntar y me dijeron que no tenían fichas para entregar y que están esperando a que se las trajeran para empezar a entregar” indicó Laura Guillermina Gómez, quien espera desde las 7:00 de la mañana.

Te puede interesar: Quedan 30 mil registros pendientes para certificado de vacuna

“Supuestamente a las 8:00 iban a entregar los números, pero no” señaló Eva Aidé Manzo Ochoa, cuyo certificado no aparece en el sistema.

“Yo fui a ver qué pasaba, no me dijeron nada, nomás que están imprimiendo las fichas y que ahorita nos las van a dar” comentó Hilda, quien señala que ni su certificado ni el de su madre aparece en el sistema “pero hay gente que está desde las 4:00 de la mañana, no es posible”

Para las 9:00 de la mañana de este jueves la fila para la solicitud de turnos se encontraba hasta la zona del Congreso del Estado de Baja California, sin que saliera ninguna persona a atenderlos.

Asimismo, se generó una segunda fila para aquellas personas que acudieron a solicitar un turno en días anteriores, quienes a partir de las 8:30 de la mañana comenzaron a ser recibidos por los servidores de la nación.

Cruzar la frontera

Al cuestionar a los ciudadanos que se encontraban en la fila de espera, algunos admitieron que una de las razones para buscar la corrección de su certificado es su deseo de cruzar a los Estados Unidos una vez que se reactiven los cruces turísticos.

“Tan rápido no, pero si pienso ir” admitió Laura “nosotros pensamos ir a visitar a mis cuñadas, porque antes de la pandemia habíamos solicitado el permiso para ir, entonces ya que empezó la pandemia ya no pudimos ni usarlo ni pasar”

“Obviamente para poder cruzar al otro lado” señaló Hilda, entre risas “lo que sea”

Según información dada a conocer por autoridades mexicanas y americanas, se espera que el próximo 8 de noviembre se levanten las restricciones del cruce turístico en la frontera con Estados Unidos, pero exclusivamente para personas que ya tengan su esquema completo de vacunación contra Covid-19.