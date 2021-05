Madres buscadoras inauguran el Jardín de la Memoria, en Mexicali

Frente al mural “Memoria que Resiste”, en el Centro Cívico, fue inaugurado el nuevo Jardín de la Memoria, un espacio para los familiares de víctimas de desaparición forzada donde honrar a sus desaparecidos.

Con el apoyo de familiares, académicos y de la sociedad civil, el jardín fue erigido en dos días, con plantas desérticas, gravilla, pintura y piedra blanca, en el pasaje Janitzio, donde se reúnen colectivos de familiares de personas desaparecidas.

“Es un lugar donde vamos a venir a recordarlos, en aniversarios, Días de las Madres, como no tenemos un lugar a donde llorarles, no sabemos dónde quedaron, si están vivos o no, tristemente nos conformamos con tener este espacio”, expresó Imelda López Bastidas.

La madre de Pierre Meza López, víctima de desaparición forzada, agradeció el apoyo de los donativos y la mano de obra de quienes erigieron el jardín este fin de semana tras el acopio de los materiales.

“Aún nos falta mobiliario, como bancas para jardín, algunos árboles para sombra”, comentó.

En este proyecto también participaron las académicas Danae Morán y Lilian Paola Ovalle.

“El impacto de la violencia va más allá de las víctimas humanas, necesitamos hacer más para que los jóvenes y los niños no crezcan pensando que esto es normal”, expresó Ovalle, académica de la UABC.

Con el Jardín de la Memoria, los colectivos de madres buscadoras en Mexicali buscan dignificar lo que se ha convertido en su punto de reunión, el altar sin cuerpos a sus desaparecidos y a su memoria.