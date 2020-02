Los ‘kids’ favoritos del urbano

Pocos son los representantes mexicanos del género urbano que han destacado en la nueva oleada musical de esta tendencia, pero los Ghetto Kids demuestran que con talento y esmero, supieron llamar la atención.

En entrevista para este diario, Chikles integrante del grupo, habló sobre el éxito que han recibido después de su colaboración con Guaynaa en el remix de ‘Tra, tra, tra’, lo que le abrió el camino a ‘C*LO’ su nuevo sencillo.

“Regresamos a este sonido un poquito más callejero, más urbano… estamos contentos con el resultado sobretodo porque es una colaboración con RD Maravilla, uno de los artistas con los que nosotros crecimos… entonces es un logro tanto personal como artístico”, explicó el músico.

Sabiendo que es uno de los géneros más criticados por el tipo de letra que se utiliza en sus canciones, los Ghetto Kids buscan siempre complacer a sus seguidores sin intentar ofender a nadie.

“Si yo viera que son temas que no funcionan o que no le agradan a la gente y que la gente no pida, uno se negaría hacerlo… en realidad la gente misma es la que exigen este sonido; sí habrá quienes estén en contra pero la que es apasionada del genero es la que está feliz con este tipo de canciones”, afirmó.

En el 2017, los mexicanos estuvieron nominados en los Latin Grammys con su canción ‘Comerte toda’, representando un gran logro al ser los primeros mexicanos en figurar en la premiación con el urbano.

Sin embargo hoy en día son pocos los representantes del género que han podido dar ese salto a la popularidad, por lo que considera que es por falta de compromiso con la música.

“Me gustaría tener una respuesta, de verdad es algo raro porque por ejemplo somos el país número uno en consumir el género, ya nada más nos faltaría exportarlo, pero la realidad sí somos el país número uno de consumir el urbano.

“yo creo que faltan ganas y falta también profesional el sonido y el género, no ha sido fácil, no podría decir que es apoyo de la gente o de los medios… yo creo que es el compromiso y las ganas de estar ahí”, concluyó.

El nuevo sencillo de los Ghetto Kids ya está disponible en las plataformas digitales de música, por otro lado, los músicos estarán presentes en el festival electrónico EDC México y Tecate Pa’l Norte de este año.