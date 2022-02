Logran 614 haitianos un trabajo formal en Mexicali

Al corte del 3 de febrero ya son 614 de los migrantes de origen haitiano que se encuentran resguardados en albergues municipales quienes cuentan con un trabajo formal en el sector comercial e industrial de Mexicali.

Braulio Contreras Ramos, jefe de vinculación social de DIF Municipal y coordinador de los albergues de migrantes, señaló que al corte del 3 de febrero hay mil 194 personas migrantes resguardadas en albergues municipales, de las cuales más de la mitad ya cuentan con un trabajo formal.

Ent re las personas que ya se encuentran laborando 17 cuentan ya con su Registro Federal del Contribuyente (RFC), mientras que 204 se encuentran ya dentro del proceso para obtener el documento.

“Hay embarazos en los que no pueden trabajar, hay niños que no lo hacen, muy pocos adultos hombres o mujeres en edad laboral que no están ejerciendo” afirmó.

Según explicó Contreras Ramos, el grupo restante de alrededor de 580 personas incluye a 346 niños y niñas y 46 mujeres embarazadas, de las cuales al menos 19 se encuentran ya en el último trimestre de embarazo y no pueden entrar al mercado laboral.

Asimismo, el funcionario comentó que algunos adultos de los que no se tiene registro laboral sí cuentan con un trabajo, pero en el sector informal.

“Es muy probable que estos 193 si están trabajando y que no los tengamos registrados porque trabajan en lo informal” señaló “es muy probable que sea paquetero, que estén limpiando carros o que trabajen en una llantera; trabajo informal”.

El próximo 9 de febrero se cumplen dos meses desde la llegada del primer grupo de migrantes haitianos a Mexicali, donde hasta la fecha los albergues del DIF Municipal han atendido a 2 mil 489 personas, la mayoría familias.

MÁS DE 950 HAITIANOS HAN ENCONTRADO VIVIENDA

Son ya 952 migrantes de origen haitiano que han salido de los albergues municipales al encontrar una vivienda en renta, señaló Braulio Contreras Ramos.

Seña ló que a l cor te del 3 de febrero se cuenta con un total de mil 537 migrantes resguardados en once albergues municipales, de los 2 mil 489 que han llegado a solicitar apoyo al gobierno municipal.

Los 952 restantes son personas que en algún momento estuvieron instaladas en los albergues y que ya han conseguido trabajo y otro lugar donde quedarse, lo que corresponde a entre 180 y 200 familias migrantes.

A pesar de este avance, Contreras Ramos afirmó que aún existen varias familias en espera de conseguir una casa en renta para poder salir de los albergues municipales. “Hoy lo más import a n t e p a r a q u e e s t o avance y deje de ser un cargo, una presión económica tan fuerte para el Ayuntamiento es que ellos encuentren una vivienda” af irmó “tengo 2 3 familias en lista de espera, con su depósito y su mes de renta”

De acuerdo al funcionario municipal, las familias haitianas cuentan con un presupuesto de entre 2 mil y 2 mil 500 pesos mensuales para destinarlos a renta, y se trata en su mayoría de familias que vivieron entre tres y seis años en países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Ecuador y Chile.

Asimismo, solicitó a los mexicalenses que tengan alguna casa disponible para rentar el confiar en los recién llegados, y de ser posible puedan ofrecerles una vivienda.

“Las familias haitianas vienen a vivir a Mexicali, vienen a trabajar legalmente y honestamente” aseguró “ellos aquí se quieren quedar”

Según datos proporcionados por el DIF Municipal, actualmente el municipio invierte cerca de 30 pesos en la manutención diaria de cada una de estas personas, aunque en el caso de las personas que trabajan este costo se reduce a cerca de la mitad.