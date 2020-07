“Lo único que deseo es ver a mi hijo caminar”

MEXICALI, B.C.- Entre la incertidumbre de una pandemia que sigue acechando a la ciudad, se encuentra la señora Francisca López, quien vende frituras a las afueras del hospital materno infantil, y al día de hoy, no pierde la esperanza de poder ver caminar a su hijo.

Francisca, quien habita una pequeña casa en la avenida niebla dentro de la Colonia Nuevo Amanecer, explicó que el problema de su hijo Santiago de 8 años, se debe a un problema psicomotor, del cual los médicos, no le han dado resultados prometedores.

“Los doctores en Tijuana me dieron un diagnóstico de que no podía caminar, que así estaría para siempre y que pusiera en mi mente que mi hijo no va a caminar”.

“Pero yo no quiero pensar eso, yo sé que no hijo volverá a caminar y unos doctores del hospital general me dijeron que si podría hacerlo y yo quiero creer eso”.

“Y pues otros me dicen que saque una visa para que puedan operar a mi niño en el otro lado, pero pues con que dinero, si apenas tengo para comer”, mencionó.

ESFUERZO

La señora Francisca quien en el interior de su casa comentó que la electricidad falla en ocasiones, expresó que ella también no puede caminar, pues una pierna se le infectó de gangrena hace unos años.

Señaló que eso la ha tenido en silla de ruedas, pero que no le ha quitado las ganas de poder salir adelante.

“En el materno infantil afuera, yo vendo que churritos, papitas, todo para poder mantenerme pues soy yo nada más con mis dos hijos”.

“Así que pues uno le hace la lucha, ya que también vendo pulseras hechas por mí, pues también los gastos de la casa no se pagan solos”, mencionó.

ESPERANZA

Francisca quien seguía comentando que debido a la pandemia ha perdido venta, se sorprendió al ver que en una camioneta pick up había llegado mercancía para vender y una andadera para el pequeño Santiago.

Luis Peralta de la asociación civil Mexicali Zona Azul, fue el encargado de llevarle la ayuda, la cual fue la suma de diversos esfuerzos, comentando que este tipo de acciones hacen más grande el corazón de la ciudad.

“Nuestro trabajo aquí es ayudar y pues nos enteramos del caso, por lo que venimos a apoyar un poco la situación de Francisca y sus hijos”.

“Ya que la verdad con todo esto de la pandemia hay gente que necesita de la ayuda de Mexicali, y ellos necesitan de nosotros”, indicó.

VISA EN CAMINO

La señora Francisca quien se mostraba contenta por el apoyo, también logró sonreír al saber que los trámites migratorios correrán por cuenta de un despacho jurídico, según informó la licenciada Erika Mychelle Meza.

“Aquí hay una necesidad muy grande, por lo que los trámites migratorios correrán por nuestra cuenta, ya que sabemos y entendemos la necesidad”.

“Así que si la gente quiere ayudar a la señora Francisca, estamos seguros que se lo van a agradecer”, expresó.